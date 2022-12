Max Gazzè in tour nei teatri: previste due tappe in Sicilia

Max Gazzè ritorna in Sicilia per il suo Tour teatrale 2023: saranno due le tappe nell'isola per il noto cantautore italiano.

Max Gazzè ha annunciato da poche ore il suo nuovo Tour Teatrale 2023, che avrà inizio ad ottobre dell’anno prossimo e durerà fino a dicembre. Tra le tappe, sono previsti anche due concerti in Sicilia. L’annuncio del noto cantautore italiano è arrivato tramite un post sui suoi profili social che riportava la locandina del tour e la seguente dicitura: “Ho scelto i teatri, che sono la casa di tantissime storie, per raccontarvene una speciale che inizia con un nuovo album. Lo farò partendo dal posto in cui ho vissuto per anni, Bruxelles. Sarà un tour che avrà come dimora il palco di alcuni dei teatri più belli d’Europa. Qui i primi appuntamenti che faranno parte di questa nuova avventura”.

Infatti, la prima tappa del tour 2023 di Max Gazzè sarà proprio a Bruxelles, il 7 ottobre dell’anno prossimo. Per quanto riguarda i concerti siciliani del noto cantautore italiano, le due tappe saranno quella del 3 novembre al Teatro Metropolitan di Catania e quella del 5 novembre al Teatro al Massimo di Palermo.

In merito all’acquisto dei biglietti, il cantautore ha anche specificato che le prevendite non sono ancora attive ma che saranno disponibili a breve.