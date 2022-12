Influ-Day: a Catania l’iniziativa per la prevenzione all’influenza stagionale

Influ-Day: promossa nel territorio catanese una giornata dedicata interamente alla prevenzione contro l'influenza stagionale. Ecco tutte le informazioni riguardo l'iniziativa.

Domani, 16 dicembre l’ambulatorio di vaccinazione del Pta San Luigi, l’Asp Catania e le tre aziende ospedaliere del capoluogo etneo , Garibaldi, Cannizzaro e Policlinico Rodolico-San Marco daranno vita all’Influ-Day, una giornata totalmente dedicata alla prevenzione vaccinale antinfluenzale, a partire dalle ore 10 del mattino.

L’iniziativa promossa dall’assessorato alla Salute, guidato da Giovanna Volo in cui data l’occasione saranno presenti i Direttori sanitari delle quattro aziende, per “sostenere la cultura vaccinale come opportunità di prevenzione, individuale e collettiva, e scelta di corresponsabilità per la salute pubblica“. Durante lo svolgimento dell’iniziativa, interverranno i direttori dei dipartimenti di Prevenzione e per le Attività territoriali, del servizio di Epidemiologia, del Pta San Luigi, dell’Asp di Catania, e i rappresentanti dei sindacati dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.

Influ-day: tutte le informazioni sull’iniziativa

La fine della campagna di prevenzione avrà come scadenza il 28 febbraio 2023. La vaccinazione antinfluenzale viene offerta gratuitamente i seguenti soggetti:

di età pari o superiore a 60 anni nello specifico nati prima del 1 gennaio 1962;

soggetti a rischio di età inferiore ai 60 anni;

bambini di età superiore ai 6 mesi;

ragazzi e adulti affetti da patologie croniche e/o che aumentano il rischio di complicanze;

donne in attesa, anche a partire dal primo trimestre di gravidanza;

familiari e contatti di persone ad alto rischio;

addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo e operatori addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo.

Con alcune novità per quest’anno, riguardanti la disponibilità del nuovo vaccino antipneumococcico 20valente, che rende possibile una migliore protezione per quanto riguarda le infezioni da pneumococco, e l’offerta di un nuovo vaccino anti-zoster, che offre una migliore copertura rispetto all’herpes zoster.

Ci sarà inoltre anche la distribuzione di un vaccino particolarmente indicato per i bambini e adolescenti, che potrà essere somministrato tramite uno spray nelle cavità nasali. In fine è stata confermata, anche quest’anno la possibilità della co-somministrazione del vaccino antinfluenzale con quello anti-Covid-19 per “rafforzare ulteriormente la copertura per le persone più fragili e ad alto rischio“.