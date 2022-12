Offerte voli Ryanair da e per la Sicilia: le destinazioni

Offerte voli Sicilia, Ryanair ha lanciato nuove offerte che riguardano tutti gli aeroporti siciliani: ecco quali sono le mete più belle da vedere.

Offerte voli Sicilia: la compagnia aerea Ryanair ha lanciato delle nuove offerte che riguardano grandi mete internazionali soprattutto per quanto concerne i voli da Catania e da Palermo. Per poter usufruire di queste offerte è necessario prenotare il volo entro il 15 dicembre per viaggiare da giorno 15 a giorno 8 gennaio.

Offerte voli Sicilia: le offerte da Catania

Come già detto in precedenza sono tantissimi i voli da Catania. Di seguito le offerte più economiche, per raggiungere le grandi mete nazionali ed internazionali:

Sofia a partire da 12,99 euro;

Milano Bergamo a partire da 14,99 euro;

Torino a partire da 16,98 euro;

Katowice a partire da 16,99 euro;

Berlino Brandeburgo a partire da 19,99 euro.

I voli per Catania

Anche per raggiungere la città etnea troviamo alcune offerte davvero interessanti: con soli 16,98 sarà possibile raggiungere Catania partendo dall’aeroporto di Milano Bergamo. Anche dall’aeroporto di Torino sarà possibile raggiungere il capoluogo etneo al prezzo di 19,99 euro.

Offerte voli Sicilia: i voli da Palermo

Le offerte toccano altre città siciliane, tra le quali Palermo. Ecco quali sono le tappe nazionali ed internazionali che si possono raggiungere partendo dal capoluogo siculo:

Perugia a partire da 12,99 euro;

Marsiglia a partire da 14,99 euro;

Roma Fiumicino a partire da 16,98 euro;

Barcellona El Prat a partire da 16,99 euro;

Bucharest Otopeni a partire da 19,99 euro.

I voli per Palermo

Anche in questo caso sarà possibile raggiungere la città di Palermo partendo da diversi aeroporti. Tra le offerte più convenienti, partendo dall’aeroporto di Roma Fiumicino sarà possibile raggiungere Palermo al costo di 19,99 euro, e anche partendo dall’aeroporto di Perugia si potrà raggiungere Palermo al prezzo di 18,69 euro.

Offerte voli: le altre offerte sull’Isola

Partendo dall’aeroporto di Trapani sarà possibile raggiungere Venezia (Treviso) al prezzo di 16,98 euro. Inoltre, sarà possibile raggiungere Trapani partendo sempre dall’aeroporto di Venezia al prezzo di 16,98 euro.

Infine, è previsa qualche offerta partendo anche dall’aeroporto di Comiso. Infatti, si potrà raggiungere l’aeroporto di Milano Malpensa al prezzo di 14,99 euro e sarà possibile raggiungere Comiso partendo dall’aeroporto di Milano Malpensa al prezzo di 16,98 euro.