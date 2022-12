ERSU – Residenze universitarie chiuse per festività natalizie: date e chiarimenti

Chiusura delle residenze universitarie in occasione delle festività natalizie: i dettagli estrapolati dall'avviso dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Catania.

Nuovo importante avviso per alcuni studenti universitari. E.R.S.U. Catania riferisce che le residenze universitarie resteranno chiuse in occasione delle festività natalizie, più in particolare nel periodo compreso tra il 22 dicembre 2022 ed il 9 gennaio 2023.

Per tale ragione, ciascuno studente a qualsiasi titolo alloggiato dovrà liberare le stanze da tutti gli effetti personali entro le ore 10: 00 del 21 dicembre 2022.

Richiesta di “foresteria”

Si esplicita, ad ogni modo, che, gli studenti che per comprovate ragioni “avranno la necessità di usufruire del posto letto nel periodo di chiusura delle residenze dovranno fare richiesta di “foresteria”, previa comunicazione all’indirizzo uo2@ersucatania.it“, entro e non oltre il 13 dicembre 2022.

Gli interessati sono tenuti ad allegare alla comunicazione la ricevuta del pagamento di €90,00 effettuato tramite apposito bonifico su C/C bancario (intestato a ERSU di Catania – Banca Monte dei Paschi di Siena Ag. 17 – CATANIA IBAN IT79W0103016917000002123181 con causale: Foresteria dicembre 2022).

Infine, dalle ore 12:00 alle ore 16:00 del 21 dicembre 2022, gli studenti dovranno presentarsi presso la struttura residenziale indicata portando ricevuta di pagamento.