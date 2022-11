Giovane muore in un incidente: è giallo su laurea annunciata ma smentita da università

Giovane ragazzo universitario si schianta in auto contro un platano: è giallo sulla morte del 26enne che avrebbe dovuto discutere la sua tesi di laurea oggi, ma l'università smentisce.

Riccardo Faggin, giovane di 26 anni, iscritto all’Unversità di Padova alla facoltà di scienze infermieristiche avrebbe dovuto discutere la sua tesi di laurea ieri. Ma, il giovane tra la notte del 28 e 29 novembre si è schiantato con la sua auto contro un platano a pochi km da casa sua. Gli inquirenti, attraverso la polizia locale di Padova, che ha effettuato i rilievi lungo via Romana Aponense all’incrocio con via Latisana, vogliono capire con precisione come si siano svolti i fatti.

La notizia che il giovane avrebbe dovuto discutere la sua tesi di laurea ieri è stata smentita dall’Università di Padova stessa nel primo pomeriggio di ieri. Infatti, il giovane non era in procinto di concludere il suo percorso universitario, ma la famiglia era pronta per assistere alla discussione della tesi e aveva organizzato anche una festa per Riccardo.

Tuttavia, gli investigatori sono a lavoro per comprendere la dinamica dell’accaduto e per fare chiarezza sull’incidente che determinerà se è stato causato volontariamente dal giovane o se si tratta di un malore improvviso che è costato caro alla vita di Riccardo.