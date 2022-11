Catania SSD: assegnato ai rossazzurri l’impianto sportivo di Nesima

Alla nuova società etnea di calcio del Catania SSD è stato assegnato da parte dell'amministrazione comunale l'impianto sportivo di Nesima: comunicata la conferma dal Comune.

Il campo di Nesima è stato assegnato al Catania SSD: c’è la conferma da parte dell’amministrazione comunale riguardo al bando, al quale aveva partecipato solo la società etnea.

L’iniziativa rappresenta una grandissima opportunità per gli impianti sportivi catanesi di proprietà del comune. Il campo di Nesima è stato realizzato intorno agli anni 60, ma non è stato molto utilizzato negli anni. Inoltre, nell’ultimo periodo è stato riqualificato grazie ad un progetto dell’assessorato allo sport che è stato finanziato attraverso i fondi della rimodulazione del Pon Metro avvenuta nel 2021.

L’assegnazione del campo al Catania SSD è valida per 10 anni, al cui termine l’accordo potrà essere comunque rinnovata per altri 10 anni. Il processo di esternalizzazione è partito tramite la delibera comunale del 25 agosto, preceduta dalla Giunta Municipale già deliberata all’11 agosto, successivamente sono seguiti le procedura di gare per assegnare l’impianto sportivo di Nesima.