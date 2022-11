Domande sbagliate concorso ordinario secondaria: MIUR riconosce nuovi errori

Domande sbagliate concorso ordinario secondaria: il Ministero ha aggiornato la lista dei quesiti formulati in maniera errata nel corso della prova di accesso alle cattedre scolastiche.

Domande sbagliate concorso ordinario secondaria: l’ultimo elenco

Di seguito, l’elenco più recente di domande errate che è stato pubblicato dal MIUR:

classe di concorso A017 Turno 1, domande n. 31 e n. 32, e Turno 2, quesito n. 4 – i punteggi saranno ricalcolati e i candidati interessati dalla modifica saranno avvisati con nota motivata, visibile nell’area riservata della Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive, sotto la voce Graduatorie;

Turno 1, domande n. 31 e n. 32, e Turno 2, quesito n. 4 – i punteggi saranno ricalcolati e i candidati interessati dalla modifica saranno avvisati con nota motivata, visibile nell’area riservata della Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive, sotto la voce Graduatorie; classe di concorso A040, domande n. 11, n. 21 e n. 24 – saranno assegnati due punti a tutti i candidati, anche a coloro che non hanno risposto alla domanda;

domande n. 11, n. 21 e n. 24 – saranno assegnati due punti a tutti i candidati, anche a coloro che non hanno risposto alla domanda; classe di concorso A042 , domande n. 2, n. 5, n. 6, n. 10 e n. 15 – i punti delle singole prove saranno ricalcolati e ai candidati interessati dalla modifica sarà comunicato il nuovo punteggio tramite una nota motivata disponibile nell’area riservata della Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive, sotto la voce Graduatorie;

, domande n. 2, n. 5, n. 6, n. 10 e n. 15 – i punti delle singole prove saranno ricalcolati e ai candidati interessati dalla modifica sarà comunicato il nuovo punteggio tramite una nota motivata disponibile nell’area riservata della Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive, sotto la voce Graduatorie; classe di concorso B003 , domande n. 7, n. 9 e n. 27 – il punteggio per ciascuna prova sarà ricalcolato e ai candidati interessati dalla modifica saranno sarà dato apposito avviso con nota motivata pubblicata nell’area riservata della Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive, sotto la voce Graduatorie;

, domande n. 7, n. 9 e n. 27 – il punteggio per ciascuna prova sarà ricalcolato e ai candidati interessati dalla modifica saranno sarà dato apposito avviso con nota motivata pubblicata nell’area riservata della Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive, sotto la voce Graduatorie; classe di concorso B015 , domande n. 24 e n. 29 – saranno ricalcolati i punteggi delle singole prove e ai candidati interessati sarà data comunicazione tramite nota motivata disponibile nell’area riservata della Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive, sotto la voce Graduatorie;

, domande n. 24 e n. 29 – saranno ricalcolati i punteggi delle singole prove e ai candidati interessati sarà data comunicazione tramite nota motivata disponibile nell’area riservata della Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive, sotto la voce Graduatorie; classe di concorso ADMM , domanda recante la formulazione l’articolo 34 della Costituzione Italiana riconosce – a ciascun candidato saranno assegnati due punti, anche a coloro che non hanno risposto alla domanda;

, domanda recante la formulazione l’articolo 34 della Costituzione Italiana riconosce – a ciascun candidato saranno assegnati due punti, anche a coloro che non hanno risposto alla domanda; classe di concorso AK55 , domanda recante la formulazione Quanti erano in totale i saxofoni nel taglio mib-sib presentati da Adolphe Sax nel 1° brevetto? – i punteggi saranno ricalcolati e i candidati interessati dalla modifica saranno avvisati con nota motivata, che sarà resa disponibile nell’area riservata della Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive, sotto la voce Graduatorie;

, domanda recante la formulazione Quanti erano in totale i saxofoni nel taglio mib-sib presentati da Adolphe Sax nel 1° brevetto? – i punteggi saranno ricalcolati e i candidati interessati dalla modifica saranno avvisati con nota motivata, che sarà resa disponibile nell’area riservata della Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive, sotto la voce Graduatorie; classe di concorso A060 (Turno 2), domanda n. 1 – saranno ricalcolati i punteggi di ciascuna prova, con comunicazione ai candidati interessati dalla modifica tramite nota motivata pubblicata nell’area riservata della Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive, sotto la voce Graduatorie;

(Turno 2), domanda n. 1 – saranno ricalcolati i punteggi di ciascuna prova, con comunicazione ai candidati interessati dalla modifica tramite nota motivata pubblicata nell’area riservata della Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive, sotto la voce Graduatorie; classe di concorso A060 (Turno 3), domanda recante la formulazione Se si immerge un solido avente una massa di 0,1 kg in un recipiente contenente 100 centimetri cubi di acqua, il livello di questo cresce e il volume totale del liquido più il solido immerso sale a 125 centimetri cubi. Quanto vale la densità assoluta del solido? – saranno assegnati due punti a tutti i candidati, anche a coloro che non hanno risposto alla domanda;

(Turno 3), domanda recante la formulazione Se si immerge un solido avente una massa di 0,1 kg in un recipiente contenente 100 centimetri cubi di acqua, il livello di questo cresce e il volume totale del liquido più il solido immerso sale a 125 centimetri cubi. Quanto vale la densità assoluta del solido? – saranno assegnati due punti a tutti i candidati, anche a coloro che non hanno risposto alla domanda; classe di concorso A059 , domanda n. 39 – rettifica dei punteggi, con comunicazione ai candidati interessati tramite nota motivata pubblicata nell’area riservata della Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive, sotto la voce Graduatorie;

, domanda n. 39 – rettifica dei punteggi, con comunicazione ai candidati interessati tramite nota motivata pubblicata nell’area riservata della Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive, sotto la voce Graduatorie; classe di concorso B006 , domanda n. 14 – saranno ricalcolati i punteggia, con comunicazione ai candidati interessati dalla modifica tramite nota motivata pubblicata nell’area riservata della Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive, sotto la voce Graduatorie;

, domanda n. 14 – saranno ricalcolati i punteggia, con comunicazione ai candidati interessati dalla modifica tramite nota motivata pubblicata nell’area riservata della Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive, sotto la voce Graduatorie; classe di concorso A008 , domande n. 22 e n. 30 – saranno ricalcolati i punteggi di ciascuna prova, con comunicazione ai candidati interessati dalla modifica tramite nota motivata pubblicata nell’area riservata della Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive, sotto la voce Graduatorie;

, domande n. 22 e n. 30 – saranno ricalcolati i punteggi di ciascuna prova, con comunicazione ai candidati interessati dalla modifica tramite nota motivata pubblicata nell’area riservata della Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive, sotto la voce Graduatorie; classe di concorso A037 , domande n. 12 e n. 15 – i punteggi saranno ricalcolati e i candidati interessati dalla modifica saranno avvisati con nota motivata, che sarà resa disponibile nell’area riservata della Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive, sotto la voce Graduatorie;

, domande n. 12 e n. 15 – i punteggi saranno ricalcolati e i candidati interessati dalla modifica saranno avvisati con nota motivata, che sarà resa disponibile nell’area riservata della Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive, sotto la voce Graduatorie; classe di concorso AD24 , domanda n. 24 – rettifica del punteggio, con comunicazione ai candidati interessati tramite nota motivata pubblicata nell’area riservata della Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive, sotto la voce Graduatorie;

, domanda n. 24 – rettifica del punteggio, con comunicazione ai candidati interessati tramite nota motivata pubblicata nell’area riservata della Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive, sotto la voce Graduatorie; classe di concorso AM56 , domanda n. 37 – il punteggio sarà ricalcolato e ai candidati interessati dalla modifica saranno sarà dato apposito avviso con nota motivata pubblicata nell’area riservata della Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive, sotto la voce Graduatorie;

, domanda n. 37 – il punteggio sarà ricalcolato e ai candidati interessati dalla modifica saranno sarà dato apposito avviso con nota motivata pubblicata nell’area riservata della Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive, sotto la voce Graduatorie; classe di concorso B020 , domanda n. 30 (Turno 1) – rettifica del punteggio, con comunicazione ai candidati interessati tramite nota motivata pubblicata nell’area riservata della Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive, sotto la voce Graduatorie;

, domanda n. 30 (Turno 1) – rettifica del punteggio, con comunicazione ai candidati interessati tramite nota motivata pubblicata nell’area riservata della Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive, sotto la voce Graduatorie; classe di concorso A055 , domanda n. 31 – saranno assegnati due punti a tutti i candidati che hanno scelto l’opzione a) e l’opzione b), perché entrambe esatte;

, domanda n. 31 – saranno assegnati due punti a tutti i candidati che hanno scelto l’opzione a) e l’opzione b), perché entrambe esatte; classe di concorso AL55 , domande n. 8, n. 9, n. 27 e n. 38 – per la domanda n. 8 saranno assegnati 2 punti a tutti i candidati, in quanto tutte le opzioni di risposta sono valide; per la domanda n.9 saranno assegnati due punti a tutti i candidati che hanno scelto l’opzione a) e l’opzione c), perché entrambe esatte; per la domanda n. 27 saranno assegnati due punti a tutti i candidati che hanno scelto l’opzione a) e l’opzione d), perché entrambe esatte; per la domanda n. 38 saranno assegnati due punti a coloro che hanno scelto l’opzione c) e sottratti 2 punti a coloro che hanno selezionato le opzioni a) e d), perché errate;

, domande n. 8, n. 9, n. 27 e n. 38 – per la domanda n. 8 saranno assegnati 2 punti a tutti i candidati, in quanto tutte le opzioni di risposta sono valide; per la domanda n.9 saranno assegnati due punti a tutti i candidati che hanno scelto l’opzione a) e l’opzione c), perché entrambe esatte; per la domanda n. 27 saranno assegnati due punti a tutti i candidati che hanno scelto l’opzione a) e l’opzione d), perché entrambe esatte; per la domanda n. 38 saranno assegnati due punti a coloro che hanno scelto l’opzione c) e sottratti 2 punti a coloro che hanno selezionato le opzioni a) e d), perché errate; classe di concorso AL55 , domande n. 21, n. 26 e n. 34 – per le domande n. 21 e n. 26 saranno assegnati due punti a tutti i candidati che hanno scelto l’opzione a) e l’opzione b), perché entrambe esatte; per la domanda n. 34 saranno riconosciuti 2 punti a tutti i candidati, compresi coloro che non hanno dato risposta, in quanto il quesito è errato;

, domande n. 21, n. 26 e n. 34 – per le domande n. 21 e n. 26 saranno assegnati due punti a tutti i candidati che hanno scelto l’opzione a) e l’opzione b), perché entrambe esatte; per la domanda n. 34 saranno riconosciuti 2 punti a tutti i candidati, compresi coloro che non hanno dato risposta, in quanto il quesito è errato; classe di concorso A045 , domanda n. 5 (Turno 2) – saranno assegnati due punti a coloro che hanno scelto l’opzione b), che è quella corretta, e sottratti 2 punti a coloro che hanno selezionato l’opzione a), erroneamente caricata come corretta sulla piattaforma;

, domanda n. 5 (Turno 2) – saranno assegnati due punti a coloro che hanno scelto l’opzione b), che è quella corretta, e sottratti 2 punti a coloro che hanno selezionato l’opzione a), erroneamente caricata come corretta sulla piattaforma; classe di concorso A013 , domanda n. 24 – saranno assegnati due punti a tutti i candidati che hanno scelto l’opzione a) e l’opzione b), perché entrambe esatte;

, domanda n. 24 – saranno assegnati due punti a tutti i candidati che hanno scelto l’opzione a) e l’opzione b), perché entrambe esatte; classe di concorso A022 , domanda n. 30 (Turno 2) – saranno riconosciuti 2 punti a tutti i candidati, compresi coloro che non hanno dato risposta, in quanto tutte le risposte sono sbagliate;

, domanda n. 30 (Turno 2) – saranno riconosciuti 2 punti a tutti i candidati, compresi coloro che non hanno dato risposta, in quanto tutte le risposte sono sbagliate; classe di concorso A041 , domanda n. 17 – saranno assegnati 2 punti a tutti i candidati, compresi coloro che non hanno dato risposta, dato che tutte le opzioni di risposta sono errate;

, domanda n. 17 – saranno assegnati 2 punti a tutti i candidati, compresi coloro che non hanno dato risposta, dato che tutte le opzioni di risposta sono errate; classe di concorso AJ55 , domanda n. 10 – saranno assegnati due punti a tutti i candidati che hanno scelto l’opzione a) e l’opzione c), perché entrambe esatte;

, domanda n. 10 – saranno assegnati due punti a tutti i candidati che hanno scelto l’opzione a) e l’opzione c), perché entrambe esatte; classe di concorso B011 , domanda n. 2 – saranno riconosciuti 2 punti a tutti i candidati, anche a coloro che non hanno risposto, dato che sono errate tutte le opzioni di risposta;

, domanda n. 2 – saranno riconosciuti 2 punti a tutti i candidati, anche a coloro che non hanno risposto, dato che sono errate tutte le opzioni di risposta; classe di concorso B018 , domande n. 13, n. 16 e n. 39 – per la domanda n. 13 saranno assegnati 2 punti a coloro che hanno selezionato l’opzione di risposta a) o b), in quanto entrambe esatte; per la domanda n. 16 sono esatte sia la risposta a) che la c), pertanto saranno assegnati 2 punti a tutti coloro che hanno scelto una delle due opzioni; per la domanda n. 39 saranno riconosciuti 2 punti a tutti i candidati, anche in assenza di risposta, in quanto il quesito è mal formulato e tutte le opzioni di risposta sono corrette;

, domande n. 13, n. 16 e n. 39 – per la domanda n. 13 saranno assegnati 2 punti a coloro che hanno selezionato l’opzione di risposta a) o b), in quanto entrambe esatte; per la domanda n. 16 sono esatte sia la risposta a) che la c), pertanto saranno assegnati 2 punti a tutti coloro che hanno scelto una delle due opzioni; per la domanda n. 39 saranno riconosciuti 2 punti a tutti i candidati, anche in assenza di risposta, in quanto il quesito è mal formulato e tutte le opzioni di risposta sono corrette; classe di concorso AB55 , domanda n. 29 – saranno assegnati due punti a coloro che hanno scelto l’opzione b), che è quella corretta, e sottratti 2 punti a coloro che hanno selezionato l’opzione a), erroneamente caricata come corretta sulla piattaforma;

, domanda n. 29 – saranno assegnati due punti a coloro che hanno scelto l’opzione b), che è quella corretta, e sottratti 2 punti a coloro che hanno selezionato l’opzione a), erroneamente caricata come corretta sulla piattaforma; classe di concorso AG56 , domanda n. 30 – saranno riconosciuti 2 punti a tutti i candidati, anche in assenza di risposta, in quanto tutte le opzioni di risposta sono errate;

, domanda n. 30 – saranno riconosciuti 2 punti a tutti i candidati, anche in assenza di risposta, in quanto tutte le opzioni di risposta sono errate; classe di concorso AM55 , domanda n. 30 – saranno riconosciuti 2 punti a tutti i candidati, anche in assenza di risposta, in quanto tutte le opzioni di risposta sono errate;

, domanda n. 30 – saranno riconosciuti 2 punti a tutti i candidati, anche in assenza di risposta, in quanto tutte le opzioni di risposta sono errate; classe di concorso AN56 , domanda n. 7 – saranno assegnati 2 punti a coloro che hanno scelto l’opzione c), che è quella corretta, e sottratti 2 punti a coloro che hanno selezionato l’opzione a), erroneamente caricata come corretta sulla piattaforma;

, domanda n. 7 – saranno assegnati 2 punti a coloro che hanno scelto l’opzione c), che è quella corretta, e sottratti 2 punti a coloro che hanno selezionato l’opzione a), erroneamente caricata come corretta sulla piattaforma; classe di concorso AW55 , domanda n. 12 – saranno riconosciuti 2 punti anche ai candidati che hanno scelto l’opzione d), anch’essa corretta come l’opzione a);

, domanda n. 12 – saranno riconosciuti 2 punti anche ai candidati che hanno scelto l’opzione d), anch’essa corretta come l’opzione a); classe di concorso AB24 , domanda n. 6, domanda n. 14 e domanda n. 37 (Turno 1) – saranno riconosciuti 2 punti a tutti i candidati, compresi coloro che non hanno dato risposta, in quanto tutte le risposte per ciascuna domanda sono sbagliate;

, domanda n. 6, domanda n. 14 e domanda n. 37 (Turno 1) – saranno riconosciuti 2 punti a tutti i candidati, compresi coloro che non hanno dato risposta, in quanto tutte le risposte per ciascuna domanda sono sbagliate; classe di concorso AB25 , domanda n. 15 (Turno 1) – saranno assegnati 2 punti a tutti i candidati, anche in assenza di risposta, in quanto tutte le risposte sono errate;

, domanda n. 15 (Turno 1) – saranno assegnati 2 punti a tutti i candidati, anche in assenza di risposta, in quanto tutte le risposte sono errate; classe di concorso A028 , domanda n. 17 (Turno 1) e domanda n. 29 (Turno 2) – saranno riconosciuti 2 punti a tutti i candidati, anche in assenza di risposta, in quanto tutte le opzioni di risposta sono errate;

, domanda n. 17 (Turno 1) e domanda n. 29 (Turno 2) – saranno riconosciuti 2 punti a tutti i candidati, anche in assenza di risposta, in quanto tutte le opzioni di risposta sono errate; classe di concorso A026 , domanda n. 28 – saranno riconosciuti 2 punti ai candidati che hanno scelto l’opzione d), che è quella corretta, e sottratti 2 punti a coloro che hanno selezionato l’opzione a), erroneamente caricata come corretta sulla piattaforma;

, domanda n. 28 – saranno riconosciuti 2 punti ai candidati che hanno scelto l’opzione d), che è quella corretta, e sottratti 2 punti a coloro che hanno selezionato l’opzione a), erroneamente caricata come corretta sulla piattaforma; classe di concorso A052 , domanda n. 32 e domanda n. 39 – saranno assegnati 2 punti a tutti i candidati, anche in assenza di risposta, in quanto tutte le risposte sono errate;

, domanda n. 32 e domanda n. 39 – saranno assegnati 2 punti a tutti i candidati, anche in assenza di risposta, in quanto tutte le risposte sono errate; classe di concorso A052 , domanda n. 28 (Turno 2) e domanda n. 13 (Turno 5) – saranno riconosciuti 2 punti a tutti i candidati, compresi coloro che non hanno dato risposta, in quanto non ci sono opzioni di risposta corrette;

, domanda n. 28 (Turno 2) e domanda n. 13 (Turno 5) – saranno riconosciuti 2 punti a tutti i candidati, compresi coloro che non hanno dato risposta, in quanto non ci sono opzioni di risposta corrette; classe di concorso A010 , domanda n. 13 – saranno assegnati 2 punti ai candidati che hanno scelto l’opzione c), che è quella corretta, e sottratti 2 punti a coloro che hanno selezionato l’opzione a), erroneamente caricata come corretta sulla piattaforma;

, domanda n. 13 – saranno assegnati 2 punti ai candidati che hanno scelto l’opzione c), che è quella corretta, e sottratti 2 punti a coloro che hanno selezionato l’opzione a), erroneamente caricata come corretta sulla piattaforma; classe di concorso A01 , domanda n. 12 (Turno 1) e domanda n. 13 (Turno 1) – per ciascuna domanda saranno assegnati 2 punti a tutti gli aspiranti, anche in assenza di risposta, perchè tutte le risposte sono errate;

, domanda n. 12 (Turno 1) e domanda n. 13 (Turno 1) – per ciascuna domanda saranno assegnati 2 punti a tutti gli aspiranti, anche in assenza di risposta, perchè tutte le risposte sono errate; classe di concorso A057 , domanda n. 17, domanda n. 22, domanda n. 24, domanda n. 25, domanda n. 30 e domanda n. 38 – per le domande n. 17 e 38 saranno assegnati 2 punti a coloro che hanno scelto l’opzione c), anch’essa corretta come l’opzione a); per le domande n. 22 e 25, saranno riconosciuti 2 punti a tutti gli aspiranti che hanno scelto l’opzione b), anch’essa corretta come l’opzione a); per la domanda n. 30 saranno riconosciuti 2 punti a tutti coloro che hanno scelto l’opzione d), anch’essa corretta come l’opzione a); per la domanda n. 24 saranno assegnati 2 punti a coloro che hanno scelto l’opzione b), che è quella corretta, e sottratti 2 punti a coloro che hanno selezionato l’opzione a), erroneamente caricata come corretta sulla piattaforma;

, domanda n. 17, domanda n. 22, domanda n. 24, domanda n. 25, domanda n. 30 e domanda n. 38 – per le domande n. 17 e 38 saranno assegnati 2 punti a coloro che hanno scelto l’opzione c), anch’essa corretta come l’opzione a); per le domande n. 22 e 25, saranno riconosciuti 2 punti a tutti gli aspiranti che hanno scelto l’opzione b), anch’essa corretta come l’opzione a); per la domanda n. 30 saranno riconosciuti 2 punti a tutti coloro che hanno scelto l’opzione d), anch’essa corretta come l’opzione a); per la domanda n. 24 saranno assegnati 2 punti a coloro che hanno scelto l’opzione b), che è quella corretta, e sottratti 2 punti a coloro che hanno selezionato l’opzione a), erroneamente caricata come corretta sulla piattaforma; classe di concorso A027, domanda n. 15 e domanda n. 33 – per entrambi i quesiti saranno riconosciuti 2 punti a tutti i candidati, compresi coloro che non hanno dato risposta, in quanto tutte le risposte sono sbagliate.

Domande sbagliate concorso ordinario: la lista aggiornata

Come anticipato, di recente il MIUR ha constato ulteriori domande sbagliate concorso ordinario secondaria, aggiungendo alla lunga lista i seguenti quesiti:

classe di concorso A02 2, domanda n. 1 (Turno 3) e domanda n. 31 (Turno 3) – per la domanda n. 1 saranno riconosciuti 2 punti a tutti coloro che hanno scelto l’opzione d), anch’essa corretta come l’opzione a); per la domanda n. 31 saranno riconosciuti 2 punti a tutti i candidati, compresi coloro che non hanno dato risposta, in quanto il quesito è errato;

2, domanda n. 1 (Turno 3) e domanda n. 31 (Turno 3) – per la domanda n. 1 saranno riconosciuti 2 punti a tutti coloro che hanno scelto l’opzione d), anch’essa corretta come l’opzione a); per la domanda n. 31 saranno riconosciuti 2 punti a tutti i candidati, compresi coloro che non hanno dato risposta, in quanto il quesito è errato; classe di concorso AO55 , domanda n. 31 – saranno assegnati 2 punti a coloro che hanno scelto l’opzione b), anch’essa corretta come l’opzione a);

, domanda n. 31 – saranno assegnati 2 punti a coloro che hanno scelto l’opzione b), anch’essa corretta come l’opzione a); classe di concorso A021 , domanda n. 31 – saranno assegnati 2 punti a coloro che hanno scelto l’opzione di risposta d), che è quella corretta, e saranno sottratti 2 punti a coloro che hanno indicato la a), erroneamente considerata corretta;

, domanda n. 31 – saranno assegnati 2 punti a coloro che hanno scelto l’opzione di risposta d), che è quella corretta, e saranno sottratti 2 punti a coloro che hanno indicato la a), erroneamente considerata corretta; classe di concorso A047, domanda n. 5 – saranno riconosciuti due punti a tutti i candidati, anche in caso di risposta non data, in quanto tutte le opzioni di risposta sono errate.

Concorso ordinario secondaria: novità

Per quanto riguarda il concorso ordinario che interessa gli aspiranti insegnanti della scuola secondaria, non ci sono al momento grandi novità. Infatti, com’è possibile vedere dal sito ufficiale del MIUR in merito a questo argomento, le informazioni riguardano le prove svolte nei mesi scorsi. Riguardo questa situazione, sono al momento in fase di pubblicazione le graduatorie legate al concorso, vale a dire la fase conclusiva dell’immissione in ruolo degli insegnanti, attivata dagli uffici scolastici regionali (USR).