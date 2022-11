Sciopero 18 novembre, oggi studenti in piazza: proteste anche a Catania

Sciopero 18 novembre: quella di oggi sarà una giornata all'insegna delle proteste degli studenti. Una manifestazione anche a Catania.

Oggi, venerdì 18 novembre, gli studenti di tutta Italia scendono in piazza per una scuola diversa e contro le decisioni del Governo in merito all’istruzione. Da Trento a Catania, passando per Roma: in disparate città si terranno cortei e presidi.

Resta da chiedersi quali siano le ragioni della grande mobilitazione di carattere nazionale, che raccoglie sindacati giovanili ed altri movimenti.

Lo sciopero è organizzato a sostegno dei “5 pilastri della scuola“. Gli studenti protesteranno, tra il resto, contro l’alternanza scuola-lavoro e per ottenere più rappresentanza e più diritti.

Più in generale l’Unione degli Studenti, tramite tale sciopero, chiede al nuovo Governo una didattica “innovativa, partecipata, antifascista, antirazzista, transfemminista e ecologista”.

Corteo a Catania

Anche gli studenti catanesi si mobilitano. Nel capoluogo etneo l’appuntamento è fissato per le ore 9:00, in Piazza Roma.