Violenza sessuale su 6 studentesse all’università: arrestato tecnico di laboratorio

Violenza sessuale ai danni di studentesse e all'interno dei locali dell'ateneo: di ciò è accusato un tecnico di laboratorio.

Un tecnico di laboratorio in servizio presso il Dipartimento di Biologia dell’Università “Federico II” di Napoli è accusato del reato di violenza sessuale continuata, aggravata perché commessa all’interno di un luogo di istruzione frequentato dalle vittime: queste ultime sarebbero 6 studentesse.

Nei confronti dell’uomo i carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari.

Le indagini sono state avviate dopo che una studentessa ha sporto denuncia-querela: la giovane avrebbe riferito ai carabinieri di esser stata costretta a subire atti sessuali da parte dell’uomo all’interno dei locali dell’ateneo. Secondo quanto raccontato dalla studentessa, i fatti risalirebbero al novembre 2021.

I carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno, inoltre, precisato che ulteriori indagini hanno messo in luce altre “condotte perpetrate negli anni da parte del tecnico in danno di altre 5 giovani studentesse, secondo le stesse modalità“.

All’attività investigativa hanno collaborato anche gli organismi universitari, gli stessi che hanno subito e cautelativamente disposto la sospensione del dipendente per 30 giorni. In seguito l’uomo era stato trasferito in un’altra sede, dove non aveva modo di entrare in contatto con studenti.