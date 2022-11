Sicilia, 12 bimbi di una scuola in ospedale: avevano utilizzato il servizio mensa

Il servizio mensa, gestito dal Comune, era partito da appena due giorni. I piccoli sono finiti al pronto soccorso.

Nella giornata di ieri dodici bambini dell’Istituto comprensivo Nunzio Nasi di Trapani, sono finiti in ospedale: avevano usufruito del servizio mensa gestito dal Comune e, secondo fonti locali, partito da appena due giorni.

A darne notizia è stato il Comitato dei genitori, che nei giorni scorsi avrebbe anche incontrato l’amministrazione comunale e manifestato a questa le proprie perplessità sul servizio.

Il sospetto è che i bambini siano rimasti intossicati per via del cibo ingerito: per i piccoli è risultato necessario il trasferimento al pronto soccorso dell’Ospedale Sant’Antonio Abate.

Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, una bambina avrebbe persino avuto una reazione allergica.