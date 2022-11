Bonus 3000 euro bollette: cos’è e a chi spetta

Bonus 3000 euro bollette: tutte le informazioni riguardo il contributo economico per contrastare il caro energia, dalla luce al gas, a disposizione dei cittadini in Italia.

Bonus 3000 euro bollette: il contributo per il caro energia è stato messo a disposizione delle famiglie in difficoltà in Italia. Ecco tutte le principali informazioni riguardo al beneficio che aiuterà a contrastare il caro energia: il bonus 3000 euro bollette.

Bonus 3000 euro: cos’è

Il bonus 3000 euro bollette è un contributo economico che potrà essere concesso per l’anno 2022 dai datori di lavoro privati ai propri dipendenti, in modo da supportarli nelle pagamento delle utenze domestiche. Si tratta di una misura che sarà pubblicata prossimamente in Gazzetta e che normalmente è stata nota come “fringe benefit”. In particolare, il bonus 3000 euro bollette permetterà ai dipendenti che potranno usufruirne di sostenere i costi per le utenze domestiche di acqua, gas ed elettricità.

Bonus 3000 euro bollette: a chi spetta

Come anticipato, il bonus è previsto solo per i dipendenti del settore privato e non riguarda quindi i lavoratori statali. Nello specifico, saranno inclusi tra i possibili percettori del bonus i lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:

enti pubblici economici;

collaboratori tipo CO.CO.CO, amministratori, lavoratori autonomi occasionali ;

; lavoratori autonomi e studi professionali;

altri soggetti percettori di redditi di lavoro assimilato, come i tirocinanti .

. i soggetti che non svolgono un’attività commerciale.

Inoltre, si ricorda che le spese che potranno essere coperte con il bonus sono esclusivamente le utenze domestiche, comprese le spese singole per le bollette dell’uso domestico condominiale.

Come fare domanda

Il bonus 3000 euro non è un contributo come gli altri e anche la modalità di richiesta si presenta come differente. Infatti, non è necessario presentare alcuna domanda per poter ottenere il bonus 3000 euro bollette perché è il datore di lavoro che decide autonomamente se assegnare il benefit ai propri dipendenti. A tal proposito, si ricorda che il bonus sarà erogato direttamente nella busta paga e che risulterà come un aumento della retribuzione, il quale non sarà tuttavia soggetto al pagamento di tasse o contributi.