Salmo, nel 2023 un concerto in Sicilia: tappa a Catania

Non si è ancora concluso il 2022, eppure si riferisce già di grandi appuntamenti per la prossima estate: tra questi un concerto di Salmo, proprio a Catania.

Salmo, rapper italiano tra i più seguiti, figura già tra i protagonisti dell’estate 2023 in Sicilia. Di fatto, negli scorsi giorni, ha annunciato due nuovi concerti: uno si terrà proprio a Catania.

Salmo si esibirà, in particolare, il 29 luglio 2023 presso la Villa Bellini. L’appuntamento catanese sarà preceduto da un altro concerto, stavolta nella capitale: il 13 luglio il rapper sarà all’Ippodromo delle Capannelle per il Rock In Roma.

I biglietti risultano già acquistabili online, su Ticketone.