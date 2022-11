Stasera in tv: in onda “My soul to take” e “Una donna per amica”

Stasera in tv: per questo giovedì sera la scelta sembra essere davvero molto ampia. Ecco alcuni dei film consigliati dalla redazione di Live Unict.

Stasera in tv: per questo giovedì sera la scelta sembra essere davvero molto ampia. Ecco alcuni dei film consigliati dalla redazione di Live Unict.

My soul to take [Italia due, 21:15]: Film ambientato nella cittadina di Riverton, in cui la leggenda vuole che un serial killer tornerà per uccidere le sette persone che nacquero il giorno in cui la sua carriera da assassino fu interrotta. 16 anni dopo ricominciano le sparizioni e l’unico a sapere la verità sembra essere Adam Heller, uno dei sette ragazzi condannati.

Final Score [Italia Uno, ore 21:20]: Thriller d’azione di un certo spessore, racconta di un gruppo di terroristi prende d’assalto uno stadio di Londra occupato da 35 mila persone durante una partita di calcio. L’ex soldato Michael Knox, presente alla partita, dovrà compiere una missione eroica per sventare l’attentato e salvare tantissime vite umane, compresa la sua.

Una donna per amica [Canale 34, ore 21:00]: Racconta di Claudia e Francesco che sono buoni amici da sempre. Lui è un avvocato maldestro e simpatico, lei una veterinaria moderna ed originale. Con l’arrivo di Giovanni e la decisione di Claudia di unirsi in matrimonio, Francesco scoprirà che il rapporto d’amicizia tra uomo e donna è più complesso di quanto avesse mai potuto immaginare.

Delitto in provenza [Canale 39, ore 21:10]: Film da vedere tutto d’un fiato racconta di Pauline, studiosa di storia ed esperta di Nostradamus che vive a Parigi, torna nella sua città natale di Aix-en-Provence per qualche giorno, poichè è stato ritrovato un incunabolo presumibilmente scritto da Nostradamus e la madre di Pauline, Eleonore, chiama la figlia per verificarne l’autenticità. Ma il fratello, Laurent, che gestisce l’impresa di restauro di famiglia insieme alla madre, le informa che nella cattedrale in cui è stato scoperto il libro è stato ora trovato un cadavere. Le indagini sono condotte dalla sorellastra di Pauline, Anne, che presto scopre l’identità della vittima, Philippe Borg, e trova un messaggio lasciato dall’assassino: un verso che sembra appartenere a una profezia di Nostradamus. Alcune vicende che poi si svolgeranno avranno dell’incredibile.