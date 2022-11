Sicilia, ruba sedia a rotelle del pronto soccorso per tornare a casa: denunciato

Accade in Sicilia: un giovane di 24 anni ha rubato una sedia a rotelle dopo una medicazione al pronto soccorso. Con questa puntava a tornare a casa, parecchio distante dall'ospedale.

Spinto dalla volontà di tornare a casa, un giovane di 24 anni ha rubato una sedia a rotelle dal Pronto Soccorso dell’Ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. I fatti risalirebbero alla scorsa notte.

Poco prima del furto, il giovane, ferito e ubriaco, era stato accompagnato al pronto soccorso. Dopo la medicazione, ha rubato la sedia a rotelle per tornare a casa e, con questa, si è diretto presso l’uscita del presidio. Notando la scena, la guardia giurata in servizio ha subito dato l’allarme.

È intervenuto, a quel punto, l’equipaggio di una volante che poco dopo ha intercettato il giovane, nello specifico in via Leone XIII. Questo è stato portato in Questura, dove ha tentato di giustificare il gesto riferendo che desiderava soltanto raggiungere casa, distante parecchi chilometri dall’ospedale.

Il 24enne è stato denunciato per furto aggravato.