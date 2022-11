UNICT – Bando 2022/23 per collaborazioni part-time: requisiti e scadenze

Consultabile il bando 2022/23 per le collaborazioni part-time per il supporto al funzionamento delle strutture dell'ateneo catanese: tutte le informazioni utili.

Online il bando volto all’assegnazione di 800 collaborazioni part-time per il supporto al funzionamento delle strutture dell’Università di Catania, con riferimento all’Anno Accademico 2022/23. È possibile inviare la domanda di partecipazione entro e non oltre il 30 novembre 2022. Di seguito tutti i dettagli.

I requisiti richiesti

La selezione è riservata agli studenti dell’ateneo regolarmente iscritti per l’Anno Accademico 2022/23 ai corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e ai corsi di laurea magistrale. I candidati possono essere:

iscritti come studenti regolari dal 2° anno di corso in poi ;

; iscritti come studenti fuori corso purché si trovino per la prima volta in tale condizione.

Servirà anche che, all’atto d’iscrizione, sia stata prodotta l’autocertificazione e indicato il reddito ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) che non deve superare il tetto di 75.000 euro. Si esplicita, ad ogni modo, che si procederà all’assegnazione delle collaborazioni agli aventi diritto dando priorità agli studenti che abbiano un ISEE non superiore a 22.000 euro.

Non si indicano soltanto requisiti legati alla situazione economica. Entro il 30 novembre 2022, gli interessati dovranno aver superato almeno i 2/5 dei crediti formativi previsti dal piano ufficiale o individuale degli studi, e ottenendo votazione media non inferiore a 24/30.

Il servizio di collaborazione part-time

Il servizio di collaborazione prevede attività di supporto:

agli uffici (sale studio, aule, biblioteche, segreterie);

o

alle manifestazioni organizzate dall’Università.

Sarà anche possibile svolgere funzioni di supporto in favore dei colleghi con disabilità e/o con DSA, per il tramite del Centro per l’Inclusione Attiva e Partecipata – Servizi per le disabilità e/o i DSA (meglio noto come CInAP).

Con attività di assistenza alla didattica (da svolgere anche da remoto) si fa riferimento al supporto nello studio, all’affiancamento in occasione di colloqui con i docenti, ai contatti con le segreterie studenti e al reperimento di materiale didattico.

Come partecipare?

Gli interessati sono tenuti a presentare domanda di partecipazione accedendo al Portale Studenti con le proprie credenziali, poi selezionando la voce Collaborazioni part-time dal menu Carriera > Domande.

Per ulteriori informazioni si rimanda al bando in formato integrale, disponibile sul sito web d’Ateneo cliccando su Bandi e concorsi> Diritto allo studio > Studenti part-time.