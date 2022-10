Lavoro Sicilia, da Unicredit a Ferrovie dello Stato: le offerte attive

Lavoro Sicilia: diverse aziende cercano personale da collocare proprio nell'Isola. A quali posizioni si fa riferimento? Di seguito i principali dettagli.

Ferrovie dello Stato: Lavora con noi

Anche il Gruppo Ferrovie dello Stato cerca nuove figure da includere nel loro team: si punta ad assumere, in particolare, un responsabile di stazione per la società Grandi Stazioni Rail S.p.A per la sede di Palermo. Si offre, in questo caso, un contratto a tempo indeterminato.

Il candidato dovrà assicurare la gestione operativa della stazione di competenza garantendo: la conduzione in sicurezza degli spazi gestiti, l’erogazione dei servizi, la tutela dell’ambiente e la sicurezza del Patrimonio aziendale e degli spazi gestiti.

Ecco quali sono i requisiti richiesti per tale posizione:

Diploma Istituto Tecnico. Eventuale Laurea in Ingegneria/Architettura e l’eventuale iscrizione ad Albi e Ordini Professionali saranno considerati un plus;

Pluriennale esperienza in cantieri edili e nella manutenzione degli impianti;

conoscenza delle tecniche e dei principali riferimenti normativi in ambito “Manutenzione impianti ed opere civili”;

conoscenza della contrattualistica di settore;

conoscenza della normativa sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/08);

ottima conoscenza dei principali pacchetti applicativi in ambiente Office, SAP,

conoscenza della lingua inglese a livello medio.

Per ulteriori informazioni e per presentare domanda si rimanda il sito ufficiale di Ferrovie dello Stato.