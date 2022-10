Asse dei Servizi, lavori e viabilità interrotta: interessato svincolo per l’Aeroporto

Terna annuncia lavori di demolizione di un tratto dell’elettrodotto aereo a 150 kV “Acireale-Fontanarossa”. Interessato lo svincolo per l'Aeroporto "Fontanarossa" di Catania.

Ulteriori lavori interessano l’Asse dei Servizi. Dalle ore 22:00 di venerdì 28 ottobre alle ore 5:00 di sabato 29 ottobre si procederà con interventi di demolizione di un tratto dell’elettrodotto aereo a 150 kV “Acireale-Fontanarossa”: a renderlo noto è Terna.

Le diverse attività di rimozione dei sostegni interesseranno proprio l’Asse dei Servizi, comprensivo dello svincolo per l’Aeroporto “Fontanarossa” di Catania. Si specifica, tuttavia, che il tratto stradale non sarà chiuso completamente. Si procederà con l’interruzione della viabilità (con l’ausilio di operatori per la segnaletica stradale) soltanto nei momenti di rimozione dei conduttori interessati.

Tale intervento rientra in un più ampio piano di razionalizzazione e ammodernamento della rete elettrica della Città Metropolitana di Catania. Si mira, più in generale, alla rimozione di 120 sostegni, per oltre 30 km di linee.