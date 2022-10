Covid, meno casi e ricoveri in tutta Italia tranne in Sicilia: i dati aggiornati

I dati dell'ultimo report settimanale nazionale fanno ben sperare sul fronte Covid nonostante l'arrivo del periodo autunnale: tuttavia, in Sicilia la tendenza è inversa e aumentano i positivi.

Diminuiscono i contagi e i ricoveri da Covid: è questo il risultato dell’ultimo report settimanale sulla diffusione del Coronavirus nel territorio italiano. Secondo quanto riportato, la tendenza è quella della diminuzione dei contagi e dell’aumento delle guarigioni e dimissioni negli ospedali in Italia. Tuttavia, i decessi sono ancora in media oltre gli 80 al giorno in tutta la nazione.

Inoltre, la situazione della Sicilia non è altrettanto in miglioramento quanto quella del resto del Paese. Infatti, secondo quanto riportato nell’ultimo bollettino, i contagi e i ricoveri sono in crescita rispetto ai giorni precedenti per quanto riguarda la Sicilia. Questo perché nella giornata di ieri si sono registrati 1.281 nuovi casi positivi al Covid, che portano gli attuali positivi in Sicilia a 18.922. Quindi, la Sicilia ha fatto segnare un +5,1% per l’aumento di casi, in controtendenza con il resto delle regioni italiane.

In aggiunta, si sono registrati tre decessi, che portano a 12.234 il numero delle vittime dall’inizio della pandemia, mentre i guariti sono stati 1.746. Di seguito, i dati dei positivi e dell’incremento per provincia: