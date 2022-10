Sicilia, collaboratrice scolastica muore a scuola: stroncata da infarto

Tragedia in una scuola superiore della provincia di Agrigento: una collaboratrice scolastica è deceduta all'interno dell'istituto a causa di un infarto fulminante.

La tragedia ha avuto luogo questa mattina in una scuola superiore di Favara, in provincia di Agrigento. Una collaboratrice scolastica è stata colpita da un infarto che non le ha lasciato scampo.

Secondo quanto riportato, la donna era sulla sessantina ed era da poco arrivata a scuola quando si è accasciata a terra a causa del malore. L’infarto è stato fulminante e, purtroppo, non c’è stato nulla da fare per la collaboratrice scolastica, nonostante l’intervento immediato dei presenti e del personale del 118, il quale ha accertato il decesso della donna al proprio arrivo.