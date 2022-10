Stasera in TV: “E.T. L’extraterrestre” e “Il divin codino”

È martedì, una nuova settimana è appena iniziata: stanchi dalla giornata, perché non godersi a casa uno dei molti film in onda stasera in TV? Ecco alcuni titoli consigliati dalla Redazione di LiveUniCT.

Impero Criminale [Rai 4, ore 21:20]: Sam Claflin e Timothy Spall sono tra i protagonisti di questo thriller ambientato nella Londra post giochi olimpici del 2012. Il giovane Liam, ex pugile, si trova coinvolto in un mondo di violenza, spaccio e omicidi: dovrà fare di tutto per salvare il fratello Sean, rimastovi invischiato a causa dello spietato imprenditore Clifford Cullen;

Il Divin Codino [Canale 5, ore 21:21]: Andrea Arcangeli è il protagonista di questo biopic che racconta la storia del “predestinato” Roberto Baggio, che già a soli 19 anni firmò un maxi contratto con la Fiorentina;

L’amore ai tempi del colera [Rai Movie, ore 21:10]: Javier Bardem e Giovanna Mezzogiorno interpretano Florentino Ariza e Fermina Daza, i protagonisti dell’omonimo romanzo scritto da Gabriel García Márquez, che racconta la storia del loro intenso amore a distanza, che ha aspettato ben cinquant’anni per realizzarsi;

E.T. L’extraterrestre [27, ore 21:10]: va in onda il capolavoro fantascientifico firmato da Steven Spielberg, che racconta la storia di tre bambini che salvano un extraterrestre, abbandonato in fretta e furia dai suoi compagni, proteggendolo dai militari e dalle istituzioni finché non riusciranno a rimandarlo a casa.