Migliori università in Italia: la classifica di Times Higher Education 2023

Migliori università in Italia: come accade ogni anno, Times Higher Education ha rilasciato la sua classifica riguardo i migliori atenei del mondo, compresi quelli presenti nel territorio italiano.

Migliori università in Italia: di quali si tratta? Ogni anno vengono pubblicate varie statistiche e classifiche che analizzano i migliori atenei in tutto il mondo o per specifiche discipline di studio. Questo è ciò che ha fatto anche THE, Times Higher Education, da cui deriva la prestigiosa classifica Times Higher Education World University Rankings 2023. Tra i vari nomi delle più importanti università del mondo sono presenti anche alcune italiane nella top 200: ecco la classifica.

Classifica Times Higher Education 2023: le prime posizioni

Prima di vedere quali sono le università italiane che hanno ottenuto i risultati migliori, è possibile dare uno sguardo alla classifica nel totale. In generale, la suddivisione di THE vede l’assegnazione di una posizione per ogni università piazzata entro i 200 posti e successivamente gruppi di università in fasce per punteggio, ma senza una specifica posizione per ateneo.

Per quanto riguarda la top 3 della classifica Times Higher Education 2023, al primo posto si trova la britannica Università di Oxford, seguita dalla statunitense Università di Harvard. E ancora il terzo posto è conteso tra due atenei rispettivamente del Regno Unito e degli Stati Uniti d’America: si tratta dell’Università di Cambridge e della celebre Standford University.

Migliori università in Italia: gli atenei nella top 200

Come anticipato, anche le università italiane sono considerate in questa classifica che analizza i migliori atenei del mondo. D’altra parte, alcune università del Belpaese sono riuscite a ricavarsi il loro posto nella prima fascia di posizioni, vale a dire entro le 200. In particolare, si tratta di due università che rappresentano l’eccellenza del mondo accademico italiano.

Infatti, alla posizione 161 è possibile trovare l’Università Alma Mater di Bologna, la quale ha raggiunto questo risultato scalando ben 11 posizioni rispetto all’anno scorso, piazzandosi per il quinto anno consecutivo nella top 200. La seconda università italiana entro le prime 200 posizioni è invece la celebre Scuola Normale Superiore di Pisa, che ottiene il 183esimo posto.

Migliori università in Italia: le altre università

Per quanto riguarda le migliori università in Italia secondo la classifica Times Higher Education 2023, ne sono presenti diverse a partire dalla fasce successive la 200esima posizione. Infatti, nel settore 201-250 si possono trovare atenei come l’Humanitas University di Milano, l’ateneo di Padova, la Sant’Anna di Pisa e ancora la Sapienza di Roma, l’Università San Raffaele di Milano e quella di Pavia.

Per incontrare le prime siciliane è necessario scendere in classifica fino alla fascia 401-500, dove si posiziona l’Università di Catania. Seguono l’ateneo della città di Messina, che si posiziona nella fascia 501-600 e l’Università Kore di Enna, che invece trova posto nella fascia 601-800. Per le siciliane, chiude la classifica l’Università di Palermo, nella fascia 801-1000.