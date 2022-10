Lavoro Catania e provincia: LIDL, Primark e Tecnomat assumono

Lavoro Catania e provincia: LIDL, Primark e Tecnomat sono alla ricerca di personale nell'area che rientra nel territorio etneo. Ecco le posizioni aperte presso queste aziende.

Lavoro Catania e provincia: LIDL, Primark e Tecnomat sono alla ricerca di unità per incrementare il numero di persone del loro staff nei negozi del territorio etneo. Nello specifico, le offerte di lavoro sono distribuite non solo nell’area della città di Catania ma anche nella provincia: ecco quali sono le principali offerte lavoro Catania e provincia al momento aperte.

Lavoro Catania e provincia: LIDL

La nota azienda della grande distribuzione LIDL, è alla ricerca di personale per un nuovo punto vendita che sarà aperto prossimamente ad Adrano. Nello specifico, si ricercano diversi profili per ricoprire ruoli differenti nel personale LIDL, vale a dire i seguenti:

Assistant Store Manager (f/m);

Addetto Vendite (f/m);

Addetto Vendite 8 ore domenicali (f/m);

Operatore di Filiale (f/m).

Di seguito i requisiti generali per potersi candidare tramite il sito ufficiale dell’azienda, alla sezione “Lavora con noi”.

Sei in possesso di un diploma di maturità;

Poni il cliente al centro della tua attività quotidiana e ti impegni a far sì che torni anche domani;

Pensi che insieme si possano raggiungere risultati migliori;

Riesci a svolgere più attività contemporaneamente definendo le giuste priorità;

Ti incuriosisce il settore della Grande Distribuzione.

Requisiti aggiuntivi per l’opportunità di Addetto Vendite 8 ore domenicale (f/m) previsti da CCNL:

Studente universitario che vuole coniugare studio e lavoro

-oppure-

-oppure- Lavoratore part-time alla ricerca di un lavoro anche nel weekend

-oppure-

-oppure- Giovane di età inferiore ai 25 anni che vuole fare i primi passi

Offerte di lavoro Catania: Primark

Anche per quanto riguarda il punto vendita di Primark presente a Catania ci sono diverse posizioni aperte. Al momento ne risultano tre e prevedono tutte un contratto a tempo pieno e indeterminato. Di seguito le posizioni aperte:

Team Manager;

Department Manager;

Store Manager Sud Italia.

Per conoscere i requisiti di ognuna delle posizioni, si suggerisce di visionare il sito ufficiale Primark, alla sezione “Careers”. Inoltre, per potersi candidare alle offerte di lavoro Catania e provincia per Primark è necessario selezionare l’annuncio di proprio interesse e presentare la propria candidatura.

Subito lavoro Catania: Tecnomat

Tra le offerte di lavoro Catania e provincia ne sono presenti anche alcune di Tecnomat, noto marchio che si occupa di bricolage e fai da te. Nello specifico, per il punto vendita sito a Misterbianco, si ricerca personale che possa ricoprire le seguenti posizioni:

Addetto/a alla logistica;

Hostess/Steward di cassa e accoglienza;

Venditore/Venditrice.

I requisiti generali richiesti per queste posizioni sono i seguenti:

diploma di scuola superiore;

capacità di ascolto, spirito di squadra, responsabilità, orientamento ai risultati, dinamismo e concretezza;

esperienze anche brevi nel ruolo di magazziniere, scaffalista e a contatto con il pubblico.

Tecnomat offre:

inserimento a tempo determinato;

clima di lavoro informale in un ambiente che valorizza le diversità;

investimento costante sulla formazione per un miglioramento quotidiano della professionalità di tutti.

Per potersi candidare e per conoscere maggiori informazioni in merito alle posizioni, si suggerisce di prendere visione della sezione “Lavora con noi” del sito ufficiale di Tecnomat.