Torna a Catania “Le Vie dei Tesori”: il programma dell’edizione 2022

"Le Vie dei Tesori" fa il suo grande ritorno a Catania: ecco quale sarà il programma dell'edizione 2022 dell'iniziativa culturale attesa nella città etnea e nel resto della Sicilia.

“Le Vie dei Tesori” fa il suo ritorno in Sicilia e nella città di Catania: prossimamente ripartirà uno degli eventi culturali più attesi di sempre che permette di riscoprire il patrimonio culturale di tante città siciliane. Ecco tutte le informazioni principali e il programma dell’evento a Catania.

“Le Vie dei Tesori”: l’iniziativa

“Le Vie dei Tesori” è un evento che si svolge ormai da diversi anni in alcune delle città più belle della Sicilia. Tra i luoghi coinvolti è presente anche la città Catania, che con il suo vasto patrimonio artistico fa sognare molti turisti e catanesi che partecipano all’iniziativa.

Nello specifico, attraverso “Le Vie dei Tesori” è possibile partecipare a visite guidate in siti culturali del territorio etneo che di solito non sono accessibili. Inoltre, in aggiunta alle visite nei siti culturali, è anche possibile prendere parte a passeggiate ed esperienze, tra quelle indicate nel programma disponibile sul sito dell’iniziativa.

Per quanto riguarda l’edizione 2022, l’evento si svolgerà nella città etnea per cinque weekend autunnali. Infatti, sarà possibile effettuare le visite o prendere parte a passeggiate ed esperienze, a partire da sabato 1° ottobre e fino a domenica 30 ottobre 2022.

Come indicato nel programma scaricabile dal sito ufficiale dell’iniziativa, per partecipare all’evento sarà necessario acquistare il coupon online o nell’Info Point dell’Hub di Via Etnea, accanto alla Villa Bellini. Nello specifico, sono previsti i seguenti coupon:

18 euro: valido per 10 visite;

10 euro: valido per 4 visite;

3 euro: valido per un singolo ingresso.

Per quanto riguarda le passeggiate e le esperienze, saranno previsti contributi di valore differente. Per tutte le informazioni più dettagliate in merito, si rimanda al sito ufficiale dell’iniziativa e al programma dettagliato.

“Le Vie dei Tesori” 2022: il programma a Catania

Per quanto riguarda la città di Catania, i luoghi da visitare saranno i seguenti:

Antica Bottega del Puparo Fratelli Napoli;

Fratelli Napoli; Bastione degli Infetti e Mura di Carlo V;

Bottega d’arte Cartura;

Calzaturificio EGA;

Cappella Bonajuto;

Castello Ursino (Fossato e Corte);

Chiesa di San Nicolò l’Arena, il Camminamento;

Chiesa di Santa Chiara;

Chiesa di Santa Maria di Gesù;

Cripta di Sant’Euplio;

Grotta Amenano, Cantine dell’Ostello;

Istituto per ciechi Ardizzone Gioieni;

Museo Civico Belliniano;

Palazzo Asmundo di Gisira;

Palazzo della Cultura, Cortile e Terrazze;

Palazzo Scuderi Libertini;

Società Storica Catanese;

Villa Manganelli.

Inoltre, sarà coinvolta nell’evento anche la città di Acireale, nella quale si potranno visitare i seguenti luoghi:

Biblioteca e Pinacoteca Zelantea;

Chiesa di San Benedetto di Acireale;

Chiesa di San Francesco di Paola;

Chiesa di Sant’Antonio di Padova;

Chiesa di Santa Maria Maddalena;

Il presepe napoletano;

Museo del Carnevale.

Per le informazioni in merito alle passeggiate e alle esperienze proposte nel corso dell’iniziativa, sia per la città di Catania che per quella di Acireale, si rimanda al programma ufficiale.