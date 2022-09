UNICT – Bando per accogliere 15 studenti ucraini richiedenti asilo

Unict ha pubblicato una call per accogliere 15 studenti ucraini richiedenti asilo.

L’Università degli Studi di Catania ha pubblicato la seconda call per 15 studenti ucraini richiedenti asilo (o in attesa di protezione temporanea) che vogliono continuare i loro studi in Italia iscrivendosi ai corsi Unict.

Gli studenti potranno beneficiare dell’esenzione totale delle tasse di iscrizione, ottenere un alloggio gratuito, frequentare un corso gratuito di italiano e ottenere una borsa di studio di 3000 euro.

Le domande vanno presentate entro il 31 ottobre 2022.