Elezioni 2022, quanti hanno votato nel Catanese? I dati sull’affluenza

In quanti hanno partecipato alle elezioni nella sola provincia di Catania? Di seguito i dati sull'affluenza e il confronto con quelli delle precedenti votazioni.

Chiusi i seggi, si rendono pubblici tutti i numeri legati alle elezioni. E non si fa riferimento soltanto al totale di voti per ciascun candidato, partito o coalizione. Risultano altrettanto importanti anche i tassi di partecipazione elettorale.

Per quanto concerne le elezioni regionali e rispetto a quelle del 2017, in Sicilia più cittadini hanno votato: registrato, ieri, il 48,62% degli elettori. Nelle precedenti elezioni, invece, appena il 46,75% aveva raggiunto i seggi per esprimere una preferenza.

Per quanto riguarda le elezioni politiche, al contrario, si nota un netto calo della partecipazione: l‘attuale 57,35% si scontra con il 62,76% delle precedenti consultazioni alla Camera e al 62,98% al Senato.

Procedendo dal generale al particolare, è possibile capire anche quante persone hanno votato nella sola provincia di Catania.

L’affluenza in provincia di Catania

Il report dell’ufficio elettorale della Regione fornisce i dati circa l’affluenza alle urne nel Catanese. Secondo i dati aggiornati alle ore 23:00 di ieri (domenica 25 settembre) per le Regionali, nel Catanese ha votato il 52,24% degli aventi diritto. Un tasso, questo, leggermente più alto rispetto a quello del 2017, quando votarono il 51,56% degli elettori.

E in merito alle Politiche? In questo caso l’affluenza si è attestata al 55,18%, dato più basso rispetto al precedente 59,78%.