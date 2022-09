Amazon Prime, in arrivo due nuovi giorni di offerte: date e dettagli

"Amazon Prime Day" raddoppia: in autunno due nuovi giorni di offerte imperdibili.

Gli utenti Prime attendono, ogni anno, l’arrivo degli Amazon Prime Day, giornate all’insegna delle grandi offerte a loro riservate. Quest’anno è stato possibile acquistare risparmiando tanto il 12 quanto il 13 luglio. Gli amanti delle compere saranno lieti di sapere che è previsto per la prima volta un doppio appuntamento con gli sconti firmati Amazon. Arriva un’analoga iniziativa “autunnale” ribattezzata Prime Early Access Sale.

Numerosi prodotti in vendita sul celebre sito risulteranno in offerta, ma quando? Le date da segnare sul calendario sono quelle di martedì 11 e mercoledì 12 ottobre 2022. A confermare l’iniziativa è stata la società di Jeff Bezos.

Come funziona il Prime Early Access Sale?

A partire dalla mezzanotte di martedì 11 ottobre, prodotti per tutte le categorie verranno scontati, ma soltanto temporaneamente. Come dopo la fine degli Amazon Prime Day, dopo le 23:59 del 12 ottobre figureranno nuovamente i prezzi originari. Agli interessati non resta, dunque, che esser veloci.

Si esplicita che, anche in questo caso, potranno approfittare delle offerte a tempo limitato soltanto gli abbonati ad Amazon Prime. L’iniziativa è prevista in 15 Paesi.

“Shopping natalizio in anticipo”

Come esplicitato dalla compagnia, Prime Early Access Sale riserva ai clienti la possibilità di uno shopping natalizio anticipato e davvero conveniente.