Catania, prorogata scadenza pagamento TARI: la nuova data

Il Consiglio Comunale di Catania ha approvato ieri sera lo spostamento della scadenza per il pagamento della terza rata della TARI 2022: ecco la nuova data.

Nuove notizie in arrivo per quanto riguarda la vicenda della TARI a Catania. Infatti, la questione è un capitolo aggiunto alla decisione dell’aumento della tassa confermato lo scorso 1° settembre. Il Consiglio comunale ha approvato, nella seduta di prosecuzione di ieri sera, la proroga al 31 ottobre della scadenza relativa alla terza rata di versamento della Tari 2022, precedentemente fissata per il 16 settembre. Con venti consiglieri favorevoli e un astenuto, il civico consesso ha dato il via libera alla proposta dell’Amministrazione comunale, presente con i nuovi vertici: il Commissario Straordinario Federico Portoghese, affiancato, nell’apertura di martedì, dal Vice Commissario Bernardo Campo.

Il provvedimento, volto a favorire i cittadini in un periodo di gravi difficoltà economiche, riguarda in particolare la modifica dell’art 5, comma 3, capo 1, della disciplina generale del regolamento Iuc che era stato approvato con deliberazione consiliare del 10 giugno 2014.

Inoltre, l’Aula si è espressa favorevolmente, all’unanimità dei venti consiglieri presenti, sul regolamento per la gestione delle sponsorizzazioni del Comune e la modifica al regolamento per la concessione del patrocinio, provvedimenti funzionali in particolare all’adeguamento alle novità legislative e modifiche normative in materia. Per quanto riguarda la trattazione riguardante la fusione Catania rete gas – Sidra è stata rinviata martedì sera dall’Assemblea cittadina, con la votazione di una pregiudiziale.