Sequestrate tre piantagioni di marijuana in provincia di Catania

Vizzini: la Guardia di Finanza del Comando provinciale di Catania sequestra tre piantagioni di cannabis ben nascosta e lontana da sguardi indiscreti.

Trovate e sequestrate tre piantagioni di canapa indiana in una zona boschiva nei pressi di Vizzini (Catania) dai militari della Guardia di Finanza del Comando provinciale di Catania, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi finalizzati al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti in tutto il territorio siciliano.

Indagini e scoperta delle piantagioni

Erano in totale oltre 1.550 piante collegate tra di loro grazie a un ingegnoso impianto di irrigazione azionato a distanza dai responsabili. Gli arbusti, attualmente in piena fase di maturazione e alti più di due metri, erano stati posizionati in un’area nascosta con l’utilizzo di mezzi pesanti. Inoltre, per proteggere ulteriormente l’area, era stata costruita una recinzione che impediva ed evitava il passaggio ad animali e persone indesiderate.

Grazie all’attenta attività di monitoraggio dei luoghi, intrapresa dalle Fiamme Gialle calatine, si sono finalmente poste sotto sequestro le intere piantagioni. Insieme a queste, sono state anche prese tutte le attrezzature, concimi liquidi e altri i materiali utilizzati per la coltivazione, rinvenuti sul posto. La tempestiva scoperta da parte dei Finanzieri della Compagnia di Caltagirone ha consentito di ostacolare soprattutto la successiva essiccazione, confezionamento e infine vendita delle piante di cannabis, che avrebbero fruttato sul mercato illegale un guadagno di oltre un milione di euro e alimentato la guerra alla droga in Sicilia.