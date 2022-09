UNICT – TFA Sostegno 2021/22: le graduatorie provvisorie

TFA Sostegno 2021/22: pubblicate le graduatorie di merito provvisorie. I documenti e le informazioni sui reclami.

TFA Sostegno: l’Università degli Studi di Catania riferisce che sono state pubblicate sulla pagina del bando di ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (a.a. 2021/22), le graduatorie di merito provvisorie per i seguenti ordini scolastici:

Reclami

Si esplicita che è possibile presentare reclami motivati entro il 10 settembre 2022.

Il reclamo, redatto per iscritto, debitamente sottoscritto e con copia fronteretro di un valido documento di riconoscimento, va inviato tramite pec all’indirizzo protocollo@pec.unict.it o mediante e-mail, all’indirizzo protocollo@unict.it, e per conoscenza, all’indirizzo tfa@unict.it.