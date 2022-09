Nuovi vaccini contro Omicron, Speranza: “In Italia già a settembre”

Approvati dall'EMA i primi vaccini contro Omicron. Si attende adesso l'autorizzazione dell'Aifa. In Italia potrebbero essere disponibili già da settembre.

Nelle scorse ore l’EMA ha raccomandato di autorizzare due nuovi vaccini, pensati per fornire una maggiore copertura anche contro le varianti Covid-19. Si attende, ora, l’autorizzazione dell’AIFA, che dovrebbe giungere il 5 settembre.

Come dichiarato dal Ministro Speranza, una volta autorizzati, i nuovi vaccini contro Omicron dovrebbero essere disponibili in Italia a breve. Questi sono destinati a persone di età pari o superiore a 12 anni che hanno ricevuto almeno la vaccinazione primaria contro il Covid-19.

Speranza: “In Italia prime forniture già da settembre”

Il Ministro della Salute Roberto Speranza, intervenendo ieri alla trasmissione 30 minuti al Massimo, ha fornito informazioni circa la messa a disposizione in Italia dei vaccini adeguati alle varianti Omicron.

“Credo che le prime forniture arriveranno intorno alla prima decade di settembre – ha dichiarato Speranza – . L’Agenzia europea dei medicinali oggi darà il primo ok ai vaccini adeguati alle varianti Omicron. Il 5 settembre l’Aifa si pronuncerà.”

I nuovi vaccini

Si tratta di Comirnaty Original/Omicron BA.1 e Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.1, di Pfizer Biontech e Moderna.

Nel suo comunicato, Ema spiega come la ragione principale per cui raccomanda l’uso di questi nuovi prodotti sta soprattutto nella maggiore produzione di anticorpi dimostrata contro Omicron. La somministrazione di questi vaccini “bivalenti” sarà, quindi, importante per limitare ulteriormente la diffusione della variante Omicron.

Nel frattempo, tornano a calare nell’ultima settimana i casi di Coronavirus in Italia (-15,8%). In calo anche le terapie intensive (-11%), i ricoveri ordinari (-14,9%) e i decessi (-24,4%).