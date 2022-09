Scuola, ipotesi settimana corta per caro energia: la risposta di Bianchi

Il Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, nel corso di un'intervento rilasciato a Radio Anch'io, ha espresso il proprio parere circa l'ipotesi della settimana corta a scuola per via del caro energia.

L’inizio del nuovo anno scolastico è ormai alle porte e coincide con giorni all’insegna del caro energia. Per tale ragione non si esclude anche gli istituti possano fare i conti con i rincari. In particolare è recentemente emersa la proposta di modifica degli orari scolastici per via dei prezzi del gas: si penserebbe, in particolare, a chiudere le scuole il sabato (con svolgimento delle lezioni in DaD) o di accorpare gli orari settimanali con l’obiettivo di consumare meno energia.

Ospite di Radio Anch’io, il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha espresso il proprio parere a riguardo.

“La scuola – ha dichiarato Bianchi – ha bisogno di una presenza chiara ed esplicita e non soggetta agli andamenti del prezzo del gas”.

A detta del Ministro, il settore scolastico dovrebbe essere l’ultimo ad essere interessato da eventuali provvedimenti sui “problemi connessi al costo dell’energia”.

Bianchi ha aggiunto anche che il Governo nazionale non ha mai menzionato questo tema e precisato che ci sarebbero altri ambiti dove si potrebbe e si dovrebbe risparmiare.