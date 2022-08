Etna Book 2022 in arrivo: le date dell’evento

Il Festival internazionale del libro è pronto per il quarto anno con tante novità e sorprese. Di seguito tutte le info sull'appuntamento che si terrà dal 27 all'1 ottobre.

L’Etna Book sarà protagonista a settembre e a ottobre nel capoluogo etneo. Il Festival Internazionale del Libro e della Cultura di Catania, che per la sua IV edizione ha scelto come tematica “Diventare”. Dal latino deventum è stata scelta come parola chiave della rassegna dalla direzione artistica che vede, nel termine “Diventare” tutta la forza della cultura capace, in un momento storico così complesso, di salvare la nostra società.

Proprio per questo è fondamentale “Diventare”, perché grazie ai libri, che accompagnano i bambini nel loro percorso di formazione e tramite la conoscenza che amplia le menti, un uomo può costruire le basi per il proprio futuro.

Il Festival si svolgerà dal 27 settembre all’1 ottobre e che avranno come Polo Centrale il Palazzo della Cultura di Catania. Questa quarta edizione ha già visto l’arrivo di un prestigioso consulente Artistico: Alessandro Cecchi Paone.

Tutti gli incontri, le presentazioni e i vari eventi in programma, saranno svelati durante la conferenza stampa di giovedì 15 settembre al Palazzo della Cultura di Catania, in cui il direttore artistico e presidente della kermesse Cirino Cristaldi insieme al consulente artistico Alessandro Cecchi Paone, presenteranno dettagliatamente la nuova edizione del festival.