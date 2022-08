Chiusura A19 Palermo-Catania: trovato ordigno bellico inesploso da disinnescare

Un tratto della A19 sarà chiuso nei prossimi giorni per permettere il disinnesco di un ordigno bellico inesploso rilevato in quella zona: tutti i dettagli in merito.

È stata disposta la chiusura di una parte della A19 per permettere lo svolgimento di un’operazione di disinnesco di un ordigno bellico inesploso risalente alla Seconda Guerra Mondiale. La zona in questione è la tratta ferroviaria Fiumetorto-Catania Bicocca, nell’area della stazione di Sferro nei pressi di Enna.

L’ordigno, di circa 115 chili, sarà disinnescato e poi rimosso dal Quarto Reggimento Genio Guastatori di Palermo in collaborazione con varie squadre di intervento come Croce Rossa Militare, Polizia, Vigili del Fuoco e un’ambulanza dall’ospedale di Paternò.

L’attività si svolgerà mercoledì 24 agosto dalle 6 alle 6.30 e in quel periodo sarà sospesa la circolazione sulla S.S. 192 e sulla A19, fra gli svincoli di Gerbini e Catenanuova. Sospensione anche del sorvolo sull’area interessata per tutti i veicoli e dell’attività dell’aeroporto Vincenzo Bellini di Catania nelle stesse ore. L’ordigno sarà trasportato fino a Santa Maria di Licodia, dove sarà distrutto in una cava.