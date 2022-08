Concorsi Sicilia, opportunità anche nei Comuni: i bandi ancora attivi

Concorsi Sicilia 2022: tante le opportunità da non perdere. Di seguito le informazioni principali sui bandi recentemente resi pubblici e, dunque, ancora attivi.

Concorsi Sicilia 2022: anche ad agosto è possibile cercare e trovare un impiego. Di seguito i bandi attivi.

Istituto Zooprofilattico di Palermo

Indetto, in primo luogo, un concorso volto all’assunzione di 4 collaboratori professionali di ricerca sanitaria presso l’Istituto Zooprofilattico di Palermo. I vincitori sottoscriveranno un contratto a tempo determinato di 5 anni. I posti sono così suddivisi:

un posto per comunicazione internazionale delle attività di ricerca;

un posto per supporto tecnico giuridico;

un posto per statistico economico;

un posto per tecnologie informatiche.

I collaboratori di ricerca sanitaria devono svolgere attività di natura tecnica e giuridico-amministrativa correlate alla ricerca sanitaria che richiedono conoscenze teoriche specialistiche, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa, nell’ambito delle strutture previste dal modello organizzativo dell’Ente.

Tra i requisiti richiesti, la laurea. In particolare una tra: laurea triennale appartenente alla Classe 14 – Scienze della comunicazione o L-20 Scienze della Comunicazione; ogni altro titolo universitario equipollente e/o equiparato; laurea triennale appartenente a una delle seguenti classi: Classe 02 – Scienze dei servizi giuridici, Classe 15 – Scienze politiche e delle relazioni internazionali, Classe 19 – Scienze dell’amministrazione, Classe 31 – Scienze giuridiche o L-14 Scienze dei servizi giuridici, L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione, L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali; ogni altro titolo universitario equipollente e/o equiparato; laurea triennale appartenente alla Classe 09 – Ingegneria dell’informazione o L-8 Ingegneria dell’informazione; ogni altro titolo universitario equipollente e/o equiparato.

La domanda dovrà essere inviata tramite pec entro e non oltre l’8 settembre 2022 all’indirizzo protocollogenerale.izssicilia@legalmail.it. Per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura integrale del bando.

Concorsi Sicilia nei Comuni: opportunità a Biancavilla

Un secondo concorso è stato indetto dal Comune di Biancavilla, in provincia di Catania, per 4 posti di agente di Polizia Locale. Il concorso per titoli ed esami punta alla copertura di 4 posti a tempo indeterminato, orario part-time 32 ore, aventi profilo professionale di agente di Polizia locale, categoria C1.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso in Gazzetta (in questo caso quella del 29 luglio 2022). Per ulteriori informazioni vi invitiamo a leggere il banco completo.

Comune di Milena assume

Infine il Comune di Milena, provincia di Caltanissetta, riferisce di una mobilità esterna per 1 posto come istruttore direttivo tecnico, categoria D, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001.

Il termine per la presentazione è, anche in questo caso, fissato al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso in Gazzetta (sempre del 29 luglio 2022).