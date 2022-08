Covid, diminuiscono i contagi nell’Isola: Sicilia sesta regione per numero di positivi

Sicilia: calo di contagi per i nuovi casi di Covid-19, ma Palermo e Catania registrano il maggior numero di positivi di Covid-19.

Covid Sicilia: calano i contagi in Sicilia e una diminuzione riguarda anche le ospedalizzazioni.

Sembra essere definitivamente passato il periodo del picco di contagi per i mesi estivi del 2022. Infatti, nei reparti ordinari, il numero di ricoverati Covid è pari a 692 e anche nelle terapie intensive si è registrato un calo dal 5% al 4%, con un totale di 32 ricoverati. Il tasso di positività in Sicilia è attualmente pari al 12,5%, in diminuzione rispetto al 14% dei giorni precedenti.

Dall’ultimo bollettino dell’Isola, i nuovi casi registrati sono 818 mentre il giorno prima erano stati 1576 a fronte di 11mila tamponi processati. Le vittime registrate ieri sono state 3 e l’isola si è posizionata al sesto posto tra le regioni italiane per numero di contagi.

Attualmente i positivi in Sicilia sono al di sotto di 113mila persone e le province con il maggior numero di contagiati sono Palermo e Catania. Seguono i dati dei nuovi contagiati per provincia: a Palermo si registrano 190 casi, a Catania 183, a Messina 146, a Siracusa 60, a Trapani 74, a Ragusa 63, a Caltanissetta 45, a Agrigento 46, a Enna 11.