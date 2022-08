Venditti e De Gregori in concerto in Sicilia: doppia data a Catania

Non soltanto un'estate all'insegna della grande musica. Anche in autunno, a Catania, si terranno attesissimi concerti: tra questi, anche quello di Venditti e De Gregori.

Si tratta di un duo in grado di far emozionare, ed è già stato ampiamente dimostrato. Anche nel corso dell’autunno, oramai non troppo lontano, Antonello Venditti e Francesco De Gregori allieteranno il pubblico, stavolta nei principali teatri della Penisola.

I due artisti non potranno fare a meno di raggiungere la Sicilia, più in particolare la città di Catania: a quest’ultima verrà riservata una doppia data.

I due si esibiranno al Teatro Metropolitan, nell’ambito del tour “Venditti & De Gregori”: