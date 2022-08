Covid, Basetti:”Sarà una delle più grandi cause di morte”

Matteo Bassetti, direttore del Politecnico San Martino di Genova, fa il punto sulla situazione covid.

La situazione legata al covid-19 e ai contagi sta diventando più pesante del previsto, infatti Matteo Bassetti, il direttore della Clinica di malattie infettive presso il Policlinico San Martino a Genova, ha fatto il punto sulla situazione.

Attraverso un post su Instagram Bassetti ha evidenziato: “In prospettiva il Covid è destinato a diventare una delle molte altre cause di morte posizionandosi tra l’ottavo e il decimo posto“, il direttore ha commentato in questo modo lo studio dei Cdc americani, questo studio dimostra che: “La mortalità per Covid negli Usa è stata importante negli anni 2020-21 raggiungendo la terza causa di morte dopo le malattie cardiovascolari e i tumori“.

Secondo Bossetti c’è una cosa che balza agli occhi, ovvero: “La mortalità per altre malattie respiratorie (che normalmente sono tra il terzo e il quarto posto) sia stata incredibilmente bassa nello stesso periodo. Come se nel biennio 2020-21, il Covid avesse sostituito da solo il ruolo di tutte le malattie respiratorie che probabilmente non sono più state adeguatamente diagnosticate. In molti casi ci si è fermati alla positività del tampone“.