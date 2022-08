Meteo, ondata di calore in arrivo a Catania: l’avviso della Protezione Civile

Un'ondata di calore di livello 1 è attesa a Catania per la giornata di domani: il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha diramato un bollettino con l'avviso di cautela.

Meteo Sicilia: ancora caldo previsto su tutta l’Isola per i prossimi giorni. Secondo l’ultimo bollettino rilasciato dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile per la Sicilia, nel corso della giornata di domani è prevista un’allerta arancione su tutta l’Isola per rischio incendi. Infatti, in tutte le province siciliane è stato diramato lo stato di “Preallerta” per il rischio incendi di pericolosità media. Ad essere diversa è solo la situazione della provincia di Palermo, dato che l’allerta è rossa per rischio di roghi ad alta pericolosità.

Complice dell’alto rischio incendi nel territorio del capoluogo siciliano sarà anche l’ondata di calore di livello 3 che si abbatterà sulla zona palermitana. Si ricorda che questo livello corrisponde a quello più alto in una scala da 1 a 3 e che per la giornata di domani si prospetta una temperatura percepita di circa 38 gradi sul capoluogo siciliano.

Situazione di poco migliore ma altrettanto grave per quanto riguarda la città di Catania, dove per la giornata di domani si attende un’ondata di calore di livello 1, con una temperatura percepita di 36 gradi. Stesso discorso vale anche per la provincia di Messina, e anche in questo caso si raccomanda prudenza, oltre ad evitare di uscire nelle ore più calde.