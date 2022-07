Catania, lascia i cani sotto il sole e in cucce piccole: denunciata una donna

Ancora un altro caso di maltrattamento animale nel catanese: denunciata 47enne per abbandono di cani.

È accaduto ieri mattina il ritrovamento di cani meticci di media taglia che sono stati lasciati a se stessi, sotto al sole cocente, nei pressi del centro storico catanese.

Il Comando dei Carabinieri di Piazza Dante, a seguito di una segnalazione, si son prontamente recati in via Cristoforo Colombo, dove hanno liberato due cani, che erano stati abbandonati in piccole cucce, rispetto la loro stazza, e in precarie condizioni di salute.

Nello specifico, il Reparto Ambientale della Polizia Locale è intervenuto, liberando e trasportando i cani per curarli in un’apposita struttura.

Indivuatone la proprietaria, una catanese di 47 anni, che è stata subito denunciata per maltrattamento di animali e sanzionata per non aver provveduto al microchip previsto ad uno dei due cani.