Fiorello, nuove date per il suo show: aggiunta la terza a Catania

“Fiorello presenta: Fiorello!”: nuove attesissime date per lo show dell'amato siciliano. C'è la terza anche a Catania.

Rosario Fiorello, più noto come Fiorello, punta ad intrattenere proprio tutti. Per tale ragione ha ora riservato una terza data agli “appuntamenti siciliani”: tanto allo spettacolo di Palermo quanto a quello di Catania. Lo showman, che in Sicilia è nato, rallegrerà il proprio pubblico con il suo “Fiorello presenta: Fiorello!” anche:

l’8 settembre presso Villa Bellini , a Catania;

, a Catania; il 12 settembre al Teatro Verdura, a Palermo.

Vale la pena, dunque, ricapitolare tutte le date relative alle due città:

il 6, il 7, e l’8 settembre Fiorello sarà Catania;

il 10, 11 e 12 settembre si esibirà a Palermo.

Le nuove prevendite si aprono domani (giovedì 21 luglio), alle ore 15:00, nei punti vendita abituali, su Box Office Sicilia e Ticketone.