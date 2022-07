Twitter: arriva “Unmentioning” per tutelare la sicurezza degli utenti

Presto su Twitter arriverà "Unmentioning", la nuova funzione del social network utile per tutelare la sicurezza degli utenti: ecco di cosa si tratta.

Nonostante Twitter sia al centro di varie tensioni data la mancata acquisizione da parte di Elon Musk, il noto social network vuole continuare a sperimentare. Infatti, la piattaforma ha creato una nuova funzione di abbandono che permette di uscire dalle conversazioni non desiderate: si tratta di “Unmentioning”.

Questa funzione, quindi, consente di avere un totale controllo sulle menzioni, di escludersi da una conversazione non desiderata ed abbandonarla per sempre ed è supportata su ogni dispositivo.

Per escludersi dalla conversazione bisogna: cliccare sul menù a tre punti sul tweet interessato, da qui è possibile vedere la nuova funzione: “abbandonare la conversazione“. Dopo aver cliccato su quest’opzione, Twitter eliminerà il tag dal profilo utente ed interromperà tutte le future notifiche.

Dopo aver confermato di voler abbandonare la conversazione il nome utente sarà eliminato da tutti i tweet in questione. Questo vuol dire che gli altri utenti non vedranno il profilo ed ogni risposta non includerà il tag dell’utente che ha selezionato l’opzione.

Con “Unmentioning” Twitter vuole cercare di frenare gli abusi tramite la piattaforma, in modo che gli utenti non siano attratti da attenzioni non riservate.