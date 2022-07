Covid Sicilia, quasi 9.000 contagi in un giorno: la situazione nelle province

Il Ministero della Salute ha reso noti i dati relativi al covid in Sicilia. Ecco la situazione nelle varie province siciliane.

Il Ministero della Salute, come ogni pomeriggio, rende noti i nuovi positivi al covid registrati nelle 24 ore precedenti. Tuttavia, la situazione non è delle migliori poiché i contagi sono in risalita in tutta Italia. Infatti, nelle ultime 24 ore si contano 107.122 nuovi positivi e 105 decessi.

In Sicilia, i nuovi positivi sono 8.178 e i decessi 15. In ospedale ci sono 1.051 persone (+18) delle quali 1.000 in area medica con sintomi (+15) e 51 in terapia intensiva (+3) ma con 4 nuovi ingressi. Ecco la situazione nelle varie province.