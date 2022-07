Stasera in TV: in onda “La canzone della vita” e “Love actually”

Voglia di mare e di sole, ma le ferie sono ancora troppo lontane. Ecco i nostri consigli per una serata al fresco dallo stress lavorativo.

La canzone della vita – Danny Collins [Rai 1, ore 21:25]: L’anziano cantante, Danny Collins, si accontenta di cantare vecchi successi per un pubblico sempre meno esigente. Una carriera poco soddisfacente e un amore fatto di apparenze. Un regalo di compleanno, giunto con 40 anni di ritardo lo svegliano dal suo torpore: una lettera scritta per lui da John Lennon quando da giovane gli aveva fatto sentire le sue canzoni. Le parole del grande cantautore lo spingeranno a mettersi in discussione e a cercare il figlio abbandonato quando era piccolo, ormai gravemente malato.

Love actually-L’amore davvero [27, ore 21:10]: L’amore durante il Natale, il film segue la vita di diverse coppie che, durante le festività, devono venir a patti con i propri sentimenti. Un’intreccio di personaggi che tra matrimoni e tradimenti vedranno le loro vite sconvolte e sperimenteranno davvero l’amore in tutte le sfumature.

Radio Norba Cornetto Battiti Live [Italia1, ore 21:20]: Continua il festival estivo kermesse con i cantanti più famosi del momento.