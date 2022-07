Sissi in concerto a Zafferana Etnea: la data dell’evento

Sissi, finalista di Amici, porta le sue canzoni a Zafferana durante il Sotto Vulcano Fest.

Arriva a Catania Sissi, finalista di Amici che ha conquistato il pubblico con Stupidi lovers, Come come e Danshari. 23 anni e un profondo amore per Amy Winehouse tatuato nella pelle. Sissi ha fatto parte della squadra di Lorella Cuccarini, diventando una delle prime allieve di Amici ad accedere al serale.

Sissi porterà le sue canzoni sul palco dell’Anfiteatro Falcone Borsellino il 18 agosto (ore 21.00) a Zafferana Etnea, durante il Sotto Vulcano Fest 2022, festival itinerante di spettacoli dal vivo, grazie alla collaborazione tra il Comune di Zafferana Etnea e Etna in scena.

I biglietti sono disponibili per la prevendita dal 10 giugno 2022.