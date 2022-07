Sconti studenti universitari: le offerte di luglio 2022

Sconti studenti universitari: sono diverse le offerte attive previste per il mese di luglio 2022. Ecco quali sono le principali disponibili al momento.

Sconti studenti universitari: in molti sanno che l’arrivo di un nuovo mese prevede anche novità nel settore degli acquisti. Infatti, anche per il mese di luglio 2022 sono previste delle offerte per gli studenti universitari, anche molto varie tra di loro. Questo perché la categoria degli studenti universitari prevede persone con interessi e inclinazioni che possono essere davvero molto differenti tra di loro. Per questo motivo, le offerte principali promosse per il mese di luglio riguardano vari settori: ecco di quali si tratta.

Sconti studenti universitari luglio 2022: Asos

Secondo quanto riportato online, Asos sta offrendo uno sconto per tutti gli studenti universitari che ne faranno richiesta. Lo sconto è attivo fino al 20 luglio 2022, è pari al 10% e permette di fare acquisti sul noto sito di e-commerce del settore abbigliamento. Infatti, attraverso l’uso della promozione, gli studenti universitari che lo desiderano potranno acquistare beni quali accessori, scarpe e capi d’abbigliamento.

Flixbus

Tra gli sconti attivi per gli studenti universitari nel corso del mese di luglio 2022 è presente anche la nota azienda di trasporti Flixbus. Per coloro i quali sono amanti dei viaggi, Flixbus ha ottime notizie: infatti, è previsto un 10% di sconto per chi è interessato a prenotare un viaggio con i mezzi Flixbus, scegliendo una tra le 2.500 mete proposte. In questo caso, il bonus è stato attivato all’inizio del 2022 e lo sarà fino al prossimo 31 luglio, data che segnerà la fine di quest’offerta per gli studenti universitari.

Uber Eats

Infine, gli sconti studenti universitari per luglio 2022 non mancano per il settore alimentare. Infatti, per gli appassionati del food e per tutti quelli che si trovano in sessione e non hanno tempo di cucinare tra le mille pagine da studiare, l’offerta pensata da Uber sarà un’ottima notizia. L’azienda propone il 40% di sconto per gli studenti universitari, pari a 8 euro su minimo 20 euro di spesa. Tuttavia, è importante sottolineare che l’offerta è rivolta solo a coloro che effettuano il primo ordine su Uber Eats.