Bob Sinclar in concerto nel Catanese: la data

Il dj internazionale più famoso arriva in concerto anche in Sicilia: una delle tappe toccherà il territorio catanese.

Si arricchisce di eventi l’estate siciliana. Arriva nell’Isola il famoso artista internazionale Bob Sinclar, con un concerto unico nel territorio catanese durante la stagione estiva.

La leggenda della musica dance, che ha prodotto centinaia di hit estive e non, arriva sul suolo siciliano con uno spettacolo indimenticabile che si terrà il 21 luglio ad Adrano. Il concerto farà parte di una serie di eventi organizzati per la prima edizione dell’Adrano Summer Fest, che si terrà dall’8 all’11 settembre nella splendida Arena dell’Etna di Adrano (CT), inaugurata proprio quest’anno.

Grandi nomi presenti

L’associazione Fandango Entertainment è riuscita a mettere insieme un gran numero di nomi per questa nuova e fresca rassegna artistica: djset, musica, teatro e opera. Un altro nome internazionale, oltre a Bob Sinclar, è Steve Aoki (21 agosto) dj e produttore discografico statunitense di origini giapponesi, noto anche come l’artista musicale più quotato del Nord America. Come artisti italiani si alterneranno Elettra Lamborghini (4 agosto), Aka 7even (12 agosto) e Anna Tatangelo (31 luglio).

Grandi spettacoli teatrali

In programma sono molti gli eventi teatrali:

Anna Foglietta (17 luglio), una delle attrici italiane più apprezzate, che si esibirà in La bimba col megafono;

Immancabili gli artisti siciliani

Importante è la visibilità data anche ai più importanti attori del panorama siciliano:

Giuseppe Castiglia (8 luglio) in San Giovanni Decollato;

(8 luglio) in San Giovanni Decollato; Nadia De Luca (22 luglio) in Storia di una Capinera di G. Verga;

(22 luglio) in Storia di una Capinera di G. Verga; Enrico Guarneri (13 agosto), ne L’ispettore generale;

(13 agosto), ne L’ispettore generale; Pippo Pattavina (18 agosto) in Uno, nessuno, centomila.

L’opera

Presenti ovviamente anche alcuni eventi per l’Opera. Il 26 agosto andrà in scena l’Opera Lirica Cavalleria Rusticana e l’11 settembre sarà il turno del Gran Galà dell’operetta.