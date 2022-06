Covid Sicilia, +1.806 nuovi casi: i dati

Resi noti i dati relativi ai contagi registrati nelle ultime 24 ore dal Ministero della Salute. Di seguito la situazione in Sicilia.

Il Ministero della Salute ha reso noti i nuovi positivi al covid registrati nelle ultime 24 ore. In Italia si contano 24.747 nuovi contagi e 63 vittime. In Sicilia, invece, i nuovi positivi sono 1.806 e i decessi registrati nelle ultime 24 ore sono pari a 1. La Sicilia è la sesta regione per numero di contagi. Ecco la situazione nelle province siciliane.