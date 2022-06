Catania, il Pride 2022 “è alle porte”: gli eventi in programma

Pride 2022: ritorna a Catania dal 28 giugno al 2 luglio. Tanti gli eventi organizzati dalla manifestazione che si concluderà con il corteo previsto per sabato alle ore 17 con partenza da piazza Cavour.

Catania: dal 28 giugno al 2 luglio riparte il Pride 2022. Un programma ricco di eventi e incontri che porteranno al centro la volontà di divulgare l’amore “senza confini”, tema portante di tutta la manifestazione.

Al corteo di quest’anno previsto per sabato 2 luglio sarà presente Vladimir Luxuria, madrina dell’evento. Il corteo partirà alle ore 17:00 da piazza Cavour per poi proseguire in via Etnea, piazza Stesicoro, Corso Sicilia, Corso Martini delle libertà, piazza Papa Giovanni XXIII, viale Africa con arrivo al centro fieristico Le Ciminiere.

Di seguito l’intero programma del Pride Village alle Ciminiere, nell’Area Anfiteatro Grande, previsto per le quattro giornate:

Martedì 28 giugno:

ore 17:00, Let’s get Drag – workshop sull’arte Drag a cura di Sovranity Drag Beauty;

– workshop sull’arte Drag a cura di Sovranity Drag Beauty; ore 19:00, presentazione del libro “Vite Negate” (FVE, 2021) con l’autore Franco Buffoni. Presentano Dario Accolla e Rosa Maria Di Natale;

(FVE, 2021) con l’autore Franco Buffoni. Presentano Dario Accolla e Rosa Maria Di Natale; 21:00, Opening Party, DJ set: Luminhertz, Drag Show: Sovranity Drag Beauty.

Mercoledì 29 giugno

ore 17:00, “Verso il corteo!” – Laboratorio di creazione cartelli per il Catania Pride 2022;

– Laboratorio di creazione cartelli per il Catania Pride 2022; ore 19:00, presentazione del libro “La lingua che cambia” (Eris, 2021) con l’autrice Manuela Manera. Modera Emanuele Liotta;

(Eris, 2021) con l’autrice Manuela Manera. Modera Emanuele Liotta; 20:30, proiezione del film documentario “ Un uomo deve essere forte” (di Ilaria Ciavattini ed Elsi Perino), con Lele Russo;

(di Ilaria Ciavattini ed Elsi Perino), con Lele Russo; ore 22:00, Live band: RedCarpet.

Giovedì 30 giugno

ore 17:00, raccontare la parità : laboratorio per bambinə a cura della Dott.ssa Tiziana Squillaci in collaborazione con Famiglie Arcobaleno in Sicilia;

: laboratorio per bambinə a cura della Dott.ssa Tiziana Squillaci in collaborazione con Famiglie Arcobaleno in Sicilia; 17:30, lezione di Tango Queer con Ivan Giuliano e Giulia Lombardo;

con Ivan Giuliano e Giulia Lombardo; 19:00, presentazione del libro “Quattro uomini e una stella” (Rizzoli, 2022) con gli autori Christian De Florio e Carlo Tumino (“Papà per scelta”). Modera Vera Navarria. Letture di Egle Doria;

(Rizzoli, 2022) con gli autori Christian De Florio e Carlo Tumino (“Papà per scelta”). Modera Vera Navarria. Letture di Egle Doria; ore 21:00, DJ set: Kama.

Venerdì 1 luglio

ore 17:30, lezione di Tango Queer con Ivan Giuliano e Giulia Lombardo;

con Ivan Giuliano e Giulia Lombardo; ore 19:00, dibattito “L’eterosessualità è “normale”? Sguardi critici e orientamento dominante” con Elvira Adamo, Giuseppe Burgio, Luisa Chiarandà, Lorenzo Gasparrini. Presentano Dario Accolla e Vera Navarria;

con Elvira Adamo, Giuseppe Burgio, Luisa Chiarandà, Lorenzo Gasparrini. Presentano Dario Accolla e Vera Navarria; ore 20:00, proiezione del film “Anne+” con Gin Finocchiaro, Voice Actor;

ore 22:00, Live Fabio Guglielmino e Manfredi D’Aleo.

Sabato 2 luglio