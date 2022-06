UNICT – Erasmus, sospese le graduatorie del bando 2022/2023

A causa di alcune anomalie di sistema, le graduatorie per il bando Erasmus sono state momentaneamente sospese: si attendono quindi nuove comunicazioni in merito.

A causa di varie anomalie, le graduatorie degli ammessi al Bando Erasmus+Studio per l’anno accademico 2022-2023 sono state sospese. Secondo quanto riportato, le graduatorie pubblicate il 14 giugno 2022 hanno subito delle anomalie. Tuttavia, per tutti coloro i quali hanno presentato domanda e sono curiosi di sapere qual è la loro effettiva posizione, si rende noto che entro e non oltre 30 giorni verranno presentate delle nuove graduatorie.

Si sottolinea che il termine di sospensione dei 30 giorni è la data limite, entro la quale dovranno essere assunte le determinazioni del caso. Quindi gli interessati dovranno controllare e monitorare la pagina del bando per conoscere le specifiche della procedura. Infatti, al momento resta sospeso anche il termine di accettazione delle sedi, previsto dall’articolo 7 del bando.

Per ulteriori informazioni in merito, oltre a monitorare la pagina del bando si consiglia di prestare attenzione alle news del sito dell’Università di Catania, dove potrebbero essere pubblicati nuovi aggiornamenti in merito all’evoluzione della situazione per il bando Erasmus+Studio per l’anno accademico 2022-2023.