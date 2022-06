Canile Oasi del Simeto, caso archiviato: non ci sono stati maltrattamenti

Non ci furono maltrattamenti nel canile scoperto nell'Oasi del Simeto. Il giudice ha emesso il decreto di archiviazione.

Non ci sono stati maltrattamenti nel canile scoperto nell’Oasi del Simeto. A novembre 2020, furono denunciate due persone, indagate inoltre per altri reati: abbandono di minori, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, per diffamazione, furto di energia elettrica, invasione di terreni pubblici e abuso edilizio.

Il Gip di Catania ha, tuttavia, stabilito che non ci furono maltrattamenti e per tutti i reati il Pm ha chiesto l’archiviazione. L’avvocato Daniele Cugno ha comunicato che il 16 marzo scorso, dopo l’apertura dell’indagine della Procura di Catania, il Pubblico ministero ha chiesto l’archiviazione per entrambe le persone. Il giudice ha emesso il decreto di archiviazione il 2 maggio scorso.

Secondo quanto comunicato dal legale “non c’è stato maltrattamento di animali, non c’è stato abbandono di minori, non c’è stato oltraggio e/o resistenza a pubblico ufficiale”.